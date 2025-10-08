La hija de Scorsese solo veía a su padre una o dos veces al año y él reconoce que tenía "un comportamiento destructivo"

Martin Scorsese es uno de los principales referentes del mundo del cine. Su filmografía ha marcado generaciones (y sigue haciéndolo), dejando a su paso películas tan memorables como Taxi Driver, Uno de los nuestros oEl lobo de Wall Street.

Alejado de las cámaras, es padre de tres hijas, cada una de un matrimonio diferente. La primera en nacer fue Cathy, en 1965, que comparte con su primera esposa Larine Marie Brennan. Tiempo más tarde, se casó con Julia Cameron y en 1976 llegó su segunda hija, Domenica. La tercera y última fue Francesca, que nació en 1999 tras casarse con Helen Morris, su pareja actual.

Martin Scorsese junto a su mujer Helen Morris | Getty Images

Ahora bien, mientras que el éxito siempre (o casi siempre) ha estado presente en sus películas, la relación con su familia no era precisamente idílica. Así lo han confesado sus dos hijas mayores durante el documental Mr. Scorsese, que ha estrenado su segunda parte el pasado sábado en el Festival de Cine de Nueva York.

"Llegué en Nueva York, Nueva York", comenta Domenica en una entrevista del documental. Aquella película, estrenada en 1977, fue uno de los pocos fracasos en taquilla y crítica del director. Lo que el mismo Scorsese recuerda como un punto de inflexión en su vida, preguntándose "a dónde diablos iba"; coincidiendo además con su segundo divorcio, a lo que él llama "la pérdida de mi musa".

Martin Scorsese con dos de sus hijas, Domenica y Francesca | Getty

Scorsese continúa comentando que en aquella época tenía "un comportamiento destructivo", lo cual provocó un claro distanciamiento con sus dos hijas. De hecho, Cathy afirma que lo veía "una o dos veces al año"; algo que Domenica corrobora, confirmando que "no lo veía mucho" en esos años.

Afortunadamente, las cosas fueron cambiando con el paso del tiempo. Con su hija pequeña, Francesca, Scorsese demuestra continuamente el afecto que le reserva en redes sociales. Un aprendizaje a base de errores que parece haber subsanado.

El director ya se prepara para sus próximas películas: una adaptación de la vida de Jesús (todavía sin título) y What Happens at Night, un thriller sobrenatural con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence que llegará en 2027.