Penélope Cruz confiesa su estrategia con Bad Bunny para que sus hijos piensen por fin que es "una madre genial"

Penélope Cruz ha vuelto a demostrar su faceta más divertida y cercana al hablar sobre la crianza de sus hijos, Leo de 15 años y Luna de 12, junto a Javier Bardem.

Durante su paso por el famoso programa de entrevistas Hot Ones, la actriz ha desvelado que la música de Bad Bunny se convirtió en una inesperada herramienta para ganarse la admiración de sus adolescentes.

Aunque al principio intentó vetar sus canciones por su contenido más explícito terminó rindiéndose ante el cantante: "Así que pensé: 'Estas letras no son para ti'. Sabes, estuvimos intentando evitarlo un tiempo, pero luego me puse a escucharlas sin parar yo sola."

"La primera vez en Puerto Rico fue cuando Benito vino a mí y me pidió que lo acompañara a decir 'Acho, PR es otra cosa'", dijo Cruz sobre la primera línea de la canción "VOY A LLeVARTE PA PR".

Esta divertida complicidad con sus hijos llega poco después de que el propio Javier Bardem hablara con orgullo de su familia, confesando lo afortunado que se siente en su matrimonio y lo increíble que es estar al lado de una madre tan entregada como Penélope Cruz.

Para la actriz, que mantiene una gran protección sobre la privacidad de los menores, los conciertos del artista se han convertido en el plan familiar estrella.

Tanto es así que han asistido ya a cinco espectáculos de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS: "Y finalmente mis hijos vinieron y me dijeron: 'Mamá, por fin podemos decir que eres genial'. ¡Gracias, Benito! Me ha llevado todos estos años".