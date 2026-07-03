Zendaya habla llena de orgullo de su marido Tom Holland y su secreto con SpiderMan: "Nada se le escapa"

Zendaya y Tom Holland vuelven a ponerse en la piel de MJ y Peter Parker en SpiderMan: Brand New Day, la nueva entrega del héroe arácnido de Marvel. La pareja, que se conoció durante el rodaje de SpiderMan: Homecoming en 2016, afronta ahora una nueva etapa dentro de la saga después de años compartiendo pantalla, rumores, relación y un matrimonio con boda secreta incluida.

La actriz ha hablado sobre el compromiso de Holland con SpiderMan y ha dejado claro que su papel en la película va mucho más allá de ponerse el traje del superhéroe. "Definitivamente no sería la película que es sin Tom Holland, no solo porque él sea SpiderMan, sino por todo el trabajo que hace detrás de las cámaras", ha asegurado Zendaya en un vídeo publicado por Sony Pictures.

La protagonista de Euphoria también ha destacado lo mucho que su marido cuida todo lo que rodea al personaje. "Le importa muchísimo el personaje. Le importan muchísimo las personas que se identifican y conectan con el personaje, y quiere hacer justicia a la historia de Peter Parker y a lo que significa para tanta gente", ha explicado.

Zendaya, que volverá a interpretar a MJ en esta nueva entrega, ha insistido en que Holland está pendiente de cada detalle durante la producción. Según la actriz, a Tom "no se le escapa nada" cuando se trata de SpiderMan.

"Realmente está muy comprometido y es muy cuidadoso con cada aspecto de Spider-Man, pero también de Peter Parker", ha añadido sobre el actor, que lleva interpretando al superhéroe desde 2016.

Tom Holland y Zendaya como SpiderMan y MJ | instagram.com/biancabellacosplay - Sony Pictures

SpiderMan: Brand New Day llegará a los cines el próximo 29 de julio y contará también con Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo en el reparto. Mientras tanto, las palabras de Zendaya han servido para reforzar una idea que muchos fans ya tenían clara: Tom Holland no solo interpreta a SpiderMan, también se ha convertido en uno de sus mayores guardianes dentro de Marvel.