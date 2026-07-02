Álvaro Fernández Armero finaliza el rodaje de Matar a Ramón, la nueva comedia negra costumbrista de Atresmedia Cine

Ha finalizado el rodaje de Matar a Ramón, el nuevo largometraje de Álvaro Fernández Armero producido por Atresmedia Cine junto a La Terraza Films, True Crime Factory, Ikiru Films y Un pueblo tranquilo AIE. Tras el gran éxito comercial de Ocho apellidos marroquís y la aclamada serie Vergüenza, el director madrileño regresa al cine con una propuesta que combina el thriller ligero, el costumbrismo español y el humor físico.

La historia se mueve en un territorio donde el humor nace del desastre, la torpeza y las situaciones extremas, pero siempre desde un enfoque profundamente humano y cercano. Es una historia que combina thriller ligero, costumbrismo español y humor físico, creando un tono muy reconocible dentro del cine de Fernández Armero.

Narra la odisea de Ramón (José Mota), quien regenta una empresa de reformas junto a su esposa Eulalia (Yaël Belicha), hasta que un "accidente" desencadena una serie de intentos de asesinato a cada cual más absurdo.

Al frente del reparto se encuentran: Óscar de la Fuente, Carla Díaz, Yaël Belicha, Israel Elejalde, Carmen Gutiérrez y cuenta con la colaboración de José Mota. Completan el reparto: Antón Lofer, Álvaro Fontalba, Agustín Oton, Óscar Lasarte y Chani Martin.

La película se ha rodado en distintas localizaciones de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha con un guion firmado por Daniel Castro y Diego Soto.

En palabras del director, Álvaro Fernández Armero: "Matar a Ramón cuenta las desastrosas intentonas de liquidar a un pobre hombre y la inutilidad de los agentes que lo investigan. Es una comedia negra, patética y tierna, pero sobre todo es un apasionante reto narrativo. Toca desmontar todo lo que he ido aprendiendo durante estos años de profesión y tirarnos todos a la piscina para aprender cómo hacerlo mal para hacerlo bien".

Jaime Ortiz de Artiñano, director general de Atresmedia Cine, explica: "Javier Ugarte, Daniel Castro y yo queríamos hacer una comedia de personajes inútiles en la tradición de Peter Sellers, comedias francesas como La cena de los idiotas o películas de Woody Allen como Toma el dinero y corre o Zelig. Nos dimos cuenta de que en muchos crímenes reales había situaciones surrealistas y personajes que podían dar pie a momentos muy cómicos. A partir de ahí, nos lanzamos a hacer una sátira de los crímenes costumbristas, que ha resultado en esta descacharraste historia que no deja de ser un retrato de nosotros mismos".

Matar a Ramón es una producción de Atresmedia Cine junto a Un pueblo tranquilo AIE, La Terraza Films, True Crime Factory e Ikiru Films. Con la participación de Atresmedia y Netflix, y la financiación del ICAA - Gobierno de España - Ministerio de Cultura.

La distribución en España estará a cargo de Beta Fiction Spain, mientras que Film Factory Entertainment actuará como agente de ventas internacionales de la película.

Sinopsis

Cantoviejo (La Mancha profunda). Ramón, dueño de una empresa de reformas junto a su esposa Eulalia, sobrevive milagrosamente a un extraño atropello. A partir de entonces, empiezan a ocurrirle accidentes y sucesos inexplicables. La investigación queda en manos de dos guardias civiles - un veterano con afán de protagonismo y una novata con poco don de gentes - que sospechan que algo no encaja. Juntos, deberán resolver el primer caso de una "víctima en serie".

Atresmedia Cine, motor del cine español

Atresmedia Cine lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo Atresmedia nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de Atresmedia, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de Atresmedia Cine abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. Atresmedia Cine también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

Atresmedia Cine lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de Atresmedia continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.