"Nadie fue capaz de arrastrarla a rehabilitación": Indignación en Hollywood tras conocerse que Daveigh Chase murió de SIDA con 35 años

La reciente autopsia de Daveigh Chase, la actriz infantil de The Ring y voz de Lilo & Stitch, ha provocado una oleada de reacciones en Hollywood tras confirmarse que falleció a los 35 años por complicaciones derivadas del SIDA y un consumo crónico de sustancias.

La actriz Daveigh Chase en 2011 | Cordon Press

Una de las opiniones más contundentes ha llegado por parte del polémico Spencer Pratt, un rostro muy popular de los realities estadounidenses gracias al concurso The Hills y que recientemente intentó dar el salto a la política como candidato a la alcaldía de Los Ángeles.

Pratt ha utilizado sus redes para denunciar la supuesta pasividad del entorno de la actriz ante el infierno que vivía en las calles: "Esta pobre y hermosa chica está muerta porque nadie fue capaz de arrastrarla a rehabilitación en contra de su voluntad".

El informe oficial del médico forense de Los Ángeles ha determinado que la muerte de Chase se produjo por causas naturales debido al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, un trágico desenlace que se suma al absoluto abandono en el que estuvo sumergida durante su última década de vida.

Spencer Pratt, que ha centrado gran parte de su discurso público en criticar con dureza la ineficacia de las medidas institucionales frente a las crisis de drogadicción en la ciudad, ha insistido a medios como CNN en que las adicciones extremas requieren intervenciones drásticas: "No te libras de estas drogas con camas. Necesitan apoyo. Necesitan una solución real. ¿Y qué está pasando? Llevamos haciéndolo ya, ¿qué?, ¿diez años? Su plan no funciona. Su experiencia es un fracaso total".