LLEGA A UN ACUERDO CON JUSTIN BALDONI
Ryan Reynolds dice que Blake Lively es una "valiente" y "el amor de su vida": Tras su momento más delicado
Ryan Reynolds ha compartido un emotivo mensaje tras acabar la batalla legal contra Justin Baldoni para celebrar el Día de la Madre en Estados Unidos, reafirmando su apoyo incondicional a la Blake Lively y calificándola como el centro de su familia.
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Ryan Reynolds ha vuelto a demostrar que es el mayor apoyo de Blake Lively, tanto en los momentos de éxito como en las etapas más complicadas.
Con motivo de la celebración del Día de la Madre en Estados Unidos el domingo 10 de mayo, el protagonista de Deadpool ha dedicado unas palabras llenas de admiración a su esposa.
"Aprecio muchísimo a esta madre. Es amable. Es valiente. Es el amor de mi vida y, para nuestros cuatro hijos pequeños, es el centro de su amor", escribió Reynolds sobre la actriz de Gossip Girl.
Este gesto público llega apenas seis días después de que la pareja lograra cerrar uno de los capítulos más amargos de su carrera profesional. Tras meses de acusaciones cruzadas por la película It Ends With Us, Blake Lively y Justin Baldoni alcanzaron finalmente un acuerdo extrajudicial para evitar el juicio.
Sin embargo, el proceso no ha sido sencillo para ninguno de los dos, ya que expertos legales aseguran que se trata de un serio problema al que se enfrentan ambos y que lo van a pasar mal debido a la repercusión de las demandas.
A pesar de que el pacto ha evitado el juicio mediático que debía comenzar el 18 de mayo, la tranquilidad no es completa, pues la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni no ha acabado y todavía hay millones de dólares en juego (especialmente en lo que respecta a los honorarios de los abogados y las reclamaciones por daños y perjuicios que aún quedan pendientes).
La resolución del conflicto también ha dejado espacio para las interpretaciones sobre los motivos del acuerdo. Mientras Reynolds destaca la valentía de su mujer, el entorno del director ha ofrecido una visión muy distinta.
El abogado de Justin Baldoni ha revelado la supuesta razón por la que Blake Lively llegó a un acuerdo antes del juicio, sugiriendo que la actriz "tenía miedo" a las pruebas que podrían presentarse en la sala.
A pesar de todo, Lively parece centrada en su familia, habiendo reaparecido recientemente en la Met Gala con un bolso que contenía dibujos hechos por sus cuatro hijos, James, Inez, Betty y Olin, a quienes prefiere mantener alejados del foco mediático del revuelo.
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