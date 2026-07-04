¿Por qué Adam Sandler ofició la boda de Taylor Swift y Travis Kelce? La historia detrás de su papel en la ceremonia

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce escondía una gran sorpresa: Adam Sandler fue el oficiante de la ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York.

El actor no fue un invitado más de los mil que acudieron el mítico pabellón de los Knicks, ya que se encargó de dirigir el momento más importante de la noche, el Sí, quiero de la pareja más popular que hay ahora mismo en el mundo del espectáculo.

Taylor Swift y Travis Kelce | Gtres

Junto al intérprete acudieron una larguísima lista de famosos, pero, ¿por qué se ha encargado Sandler de oficiar la boda?

Adam Sandler en 'Garra' | Netflix

La amistad que le une a la pareja se remonta a hace apenas dos años, cuando contó con un cameo de Travis Kelce para su película Terminagolf 2.

Durante la promoción del film, Sandler se deshizo en elogios hacia Kelce y Swift. "Mis hijas adoran a Taylor, yo adoro a Taylor. Travis es muy simpático. Quería hacer algo, así que escribimos algo para él. Y cuando aceptó, mis hijas se emocionaron mucho, incluida mi esposa. Todo el mundo lo adora", declaró Sandler a Extra.

Durante una conversación con Entertainment Tonight, Sandler dijo: "Travis es un tipo tan amable y simpático, y divertidísimo. Es como los chicos con los que crecí. Cuando estaba con Travis, me recordaba a mis amigos del instituto, a poder reírnos y decir lo que pensábamos".

"Es un crack, un gran actor y una gran persona", añadió Sandler sobre el jugador de la NFL. Por su parte, Kelce señaló que trabajar con Sandler "fue una pasada", y dijo que el actoe era "igual de genial fuera de la pantalla que dentro de ella, y eso fue un sueño hecho realidad".

Travis Kelce y Adam Sandler en Happy Gilmore 2 | Netflix

Además, en otras entrevistas, el intérprete alabó a la cantante, revelando incluso su canción favorita. "Me encanta todo lo que mis dos hijas ponen, pero una de las primeras canciones que escucharon cuando eran pequeñas fue The Best Day", le contó a Billboard. "Conectamos con esa canción cuando eran pequeñas. Escuchamos cada álbum el día que sale. No hay una sola canción cuya letra no se sepan de memoria".

"Taylor es increíble. Taylor es muy amable con mi familia y siempre lo ha sido. Mis hijos la han conocido varias veces a lo largo de los años, y es increíblemente amable y cariñosa con ellos", comentó para Entertainment Tonight.

Adam Sandler con su mujer sy sus dos hijas en el estreno de Happy Gilmore 2 | Cordon Press

Presumiblemente con el paso de los meses, sus entornos familiares fueron estrechando lazos hasta desembocar en este gesto tan improtante que tuvieron con Sandler.

Además, en la boda de Swift y Kelce, el hermano de Taylor, Austin Swift, y el hermano de Travis, Jason Kelce, fueron los padrinos de boda, según declaró el representante de Swift en un comunicado compartido con PEOPLE.