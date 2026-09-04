Sospechan que Nicole Kidman estaba "borracha" en la alfombra roja de Prácticamente Magia 2 pero aseguran que es un "icono"

La esperada presentación en Los Ángeles de Prácticamente magia 2 ha dejado uno de los momentos más comentados de la promoción en las redes sociales.

Nicole Kidman, que acudió al estreno en Estados Unidos junto a sus coprotagonistas Sandra Bullock, Maisie Williams y Joey King, se ha convertido en el centro de todas las miradas tras una entrevista concedida al medio Entertainment Tonight en la que muchos fans aseguran que la estrella acudió tras haberse tomado una o dos copas de más para celebrar.

Durante la breve conversación en la alfombra roja, al ser preguntada por el diseñador de su atuendo, la intérprete de 59 años mostró cierta dificultad al hablar y tartamudeó antes de soltar un expresivo "¿Eh?" al periodista.

Acto seguido, la ganadora del Oscar divagó con humor ante las cámaras exclamando: "Esto es Versace. ¡Diviértete! ¡Vamos de fiesta!".

La escena no tardó en circular por las redes, donde miles de usuarios celebraron la versión más auténtica, divertida y desinhibida de la actriz.

Las reacciones de sus seguidores en Instagram no se hicieron esperar, aplaudiendo masivamente la actitud de la estrella australiana: "Me dan ganas de ponerme una peluca y emborracharme", bromeaba un usuario.

Mientras, otros aseguraban que "es todo un icono" o adoptando sus palabras como filosofía de vida: "'Esto es Versace. ¡Diviértete! ¡Vamos de fiesta!'. Mi nuevo lema de vida".

Otros comentarios destacaban: "¡Vaya, sí que se lo pasó bien!", "Me encanta Nicole. Es la mujer de Hollywood más guapa, auténtica, divertida y sencilla, y además las cámaras la adoran" o "O está cansada o un poco ebria, jajaja. ¡Bien por ella!".

Más allá del momento viral, Kidman deslumbró a los fotógrafos con un espectacular vestido transparente de encaje negro diseñado por Pieter Mulier para Atelier Versace, combinado con una gargantilla a juego y una abertura asimétrica hasta el muslo.