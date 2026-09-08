Orlando Bloom, "muy decepcionado" tras su polémico abandono de la película que iba a coprotagonizar con Priyanka Chopra

La convulsa producción del thriller Reset, ha sufrido un gran revés a escasos días de comenzar el rodaje tras confirmarse la marcha repentina de su coprotagonista y productor ejecutivo, Orlando Bloom.

Según informa Daily Mail, la salida a última hora del actor británico ha generado un enorme revuelo al poner en peligro la financiación y distribución internacional del proyecto.

Aún así, los problemas del proyecto venían gestándose desde meses antes del abandono oficial de Bloom. Según los informes, la situación llegó a un punto crítico entre mediados y finales de julio con la dimisión del director Matt Smukler.

Una fuente cercana afirmó al Daily Mail que el cineasta se retiró porque "el presupuesto no dejaba de reducirse", mientras que otra fuente del proyecto ofreció una explicación más detallada: "El alcance y algunas de las circunstancias de la producción cambiaron respecto a lo que se había previsto inicialmente. Matt simplemente sintió que lo mejor era retirarse".

Orlando Bloom | Gtres

Esta baja repentina dejó a los productores buscando a contrarreloj un sustituto antes de arrancar el rodaje: "Para un cineasta como Matt, tan estratégico, metódico y organizado, la situación era demasiado incierta en ese momento, así que dijo: 'Sabes qué, tiene más sentido hacerme a un lado y dejar que encuentren a alguien que pueda resolver todo esto'".

"Como era de esperar, cuando un director se marcha de forma tan repentina, la situación llegó a un punto crítico. Fue un caos", confirmaba la fuente.

Por su parte, el portavoz de Smukler emitió un comunicado para cerrar su etapa: "Matt agradece la oportunidad de haber participado y siente un enorme respeto por el talento y el equipo que hicieron posible la película. Les desea lo mejor a todos los involucrados".

En aquel momento, Bloom advirtió que su continuidad dependería de contratar a un cineasta dispuesto a trabajar con los nuevos recortes presupuestarios: "Orlando se asustó hace mucho tiempo", señaló la fuente.

Aunque Bloom no se ha pronunciado públicamente sobre su salida de Reset, fuentes internas afirman que "Orlando está muy decepcionado por lo sucedido".

El ambiente que rodea al proyecto se ha vuelto complicado tras este repentino suceso: "Nadie está contento con esto, y es una verdadera lástima porque es un guion excelente", concluyeron sobre la película de Jordan Rawlins y dirigida por Matt Smukler.

Priyanka Chopra | Getty

Según TMZ, estos desplantes han dejado al equipo buscando rápidamente a un sustituto entre tres candidatos donde la propia Priyanka Chopra tendría la última palabra, con quien aún guarda relación Orlando Bloom.

Las mismas fuentes han afirmado que nunca observaron tensión entre las dos estrellas y los describen como "amigos", un vínculo personal que se consolidó tiempo atrás gracias a su colaboración humanitaria con UNICEF.