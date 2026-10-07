Ben Affleck reflexiona sobre cómo le ha afectado la muerte de sus padres este año: "Te golpea de frente"

Ben Affleck ha hablado con total sinceridad sobre cómo la muerte de sus padres le ha llevado a replantearse los aspectos más importantes de la vida.

Hace relativamente poco que la estrella de Perdida ha tenido que afrontar en apenas dos meses la pérdida de su padre, Timothy, y de su madre, Chris, fallecidos en abril y junio de este año, respectivamente.

"Es un año importante en mi vida", declaraba el actor de 54 años a la revista GQ en una entrevista, explicando cómo este doble duelo le ha obligado a reflexionar sobre su infancia y su crianza.

"Eso es mucho, hombre", continuaba Ben. "Uno valora a sus padres de maneras diferentes, y piensa en su propia mortalidad, en su propia vida, en sus propios hijos y en lo que quiere hacer con ella".

"Y la cruda realidad de la naturaleza efímera de nuestras vidas te golpea de frente", añadía el cineasta, admitiendo haber tomado conciencia de que solo le queda "un tiempo limitado" y que sus "ilusiones juveniles" de creer que tendría más respuestas y soluciones a medida que envejeciera se han desvanecido.

"Y tal vez estoy tan acostumbrado a la estructura de tres actos que de alguna manera la impongo a la experiencia humana. Realmente no se ajusta a ella. Como a menudo el final de la vida no está lleno de sabiduría y resolución. Las cosas que no has solucionado en la vida permanecen sin solucionar", explicaba.

Ante esta certeza, el actor añadía: "Te enfrentas a esas cosas y te hace pensar: 'Vale, ¿cómo quiero pasar el resto de este tiempo?' Porque te das cuenta de que no hay tanto".

Aunque durante la entrevista la estrella de Pearl Harbor no detalló de qué manera concreta priorizará sus próximos años, recientemente ya había compartido que su principal foco son sus tres hijos, Violet (20 años), Fin (17 años) y Sam (14 años), fruto de su matrimonio con su exesposa Jennifer Garner.

Al recordar a su madre, Chris, el oscarizado director de Argo la describía afectuosamente como "una persona extraordinaria y valiente": "Quiero decir, era una mujer increíble y su muerte realmente me hizo apreciarla aún más profunda y plenamente a ella y a su vida".

Ben Affleck y su madre | Gtres

Asimismo, el protagonista de Good Will Hunting calificaba a sus padres de "afortunados" por haber disfrutado de "vidas largas… más largas de lo que uno espera", antes de concluir: "Eso es más o menos lo que te espera".

En este sentido, rememoraba una confesión que su propia madre le hizo en su etapa final: "Quiero decir, mi madre me dijo en un momento dado: 'Tuve una vida estupenda y no me arrepiento de nada, pero pensé que 83 años se sentirían como mucho más'".

Chris y Timothy se casaron a principios de la década de 1970 y se separaron en 1984, antes de que Ben y su hermano Casey fueran adolescentes.

Timothy falleció en abril a los 76 años, aunque la noticia se mantuvo en secreto hasta septiembre, cuando Casey Affleck anunció su fallecimiento durante el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2026.

Al presentar su película Company, el director explicó a la prensa: "Está dedicada a mis padres porque este año perdí a mi madre y a mi padre, y eran muy importantes para mí".

Mientras que no se ha hecho pública la causa del fallecimiento del padre de ambos, Chris murió en junio a los 83 años debido a un cáncer de páncreas.