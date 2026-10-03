Ben Affleck responde al intento de emparejamiento con Shakira y sobre su vida amorosa dos años después de su divorcio: "Soy feliz"

Ben Affleck no parece tener entre sus objetivos volver a enamorarse. El actor ya había hablado anteriormente sobre su vida sentimental desde que se divorciara de Jennifer Lopez hace ya dos años y, ahora, durante una entrevista ha dejado claro cuáles son sus prioridades.

El intérprete ha contado a Entertainment Tonight que actualmente está centrado en sus hijos y en su carrera: "Trabajo mucho y veo a mis hijos, y no tengo mucho tiempo libre. No ando por ahí buscando pareja".

Ben Affleck junto a sus hijos Fin y Sam | Gtres

Durante la entrevista, el intérprete también fue preguntado por una curiosa historia que había surgido recientemente y que le relacionaba con Shakira. Ana Navarro, colaboradora del programa The View, había contado que había intentado ejercer de celestina para propiciar un encuentro entre ambos después de la ruptura de Affleck y Lopez.

Sin embargo, la historia sorprendió al actor: "Te juro por Dios que nunca había oído eso en mi vida", señalando que algunas informaciones simplemente "se inventan". Más allá de los rumores, Affleck describió su etapa actual como "un buen momento" y aseguró que está "bien y feliz":

Shakira | Gtres

"Sé cuáles son mis prioridades. No se pueden tener dos cosas que sean lo más importante en la vida. Para mí, son mis hijos", dijo sobre los jóvenes, sobre los cuales confesó que se burlaban de él por su historial amoroso.

Sin duda, la etapa actual de Affleck no invita a que busque activamente una relación tras su polémico divorcio de JLo y las recientes muertes de sus padres, que han marcado uno de sus años más duros a nivel personal.