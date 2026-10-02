Ben Affleck, tras perder a sus padres en muy poco tiempo, ha reflexionado sobre su propia infancia

Ben Affleck ha decidido hablar abiertamente sobre uno de los momentos más complejos de su vida personal.

En una entrevista en el podcast Street You Grew Up On, presentado por su compañera de reparto en Animals, Kerry Washington, el cineasta se ha sincerado por primera vez tras haber sufrido el fallecimiento de sus dos padres en un corto intervalo de tiempo.

La trágica racha familiar se confirmó recientemente cuando su hermano Casey Affleck reveló la muerte de su padre, Tim Affleck, sucedida a principios de año.

Pocos meses después, el pasado 2 de junio de 2026, fallecía su madre, Chris Anne, a los 83 años mientras se encontraba de visita en el domicilio del actor de Perdida, a causa de un paro cardiorrespiratorio derivado del cáncer de páncreas que padecía.

"Mis padres acaban de fallecer. Los dos. En abril y en junio", comenzó explicando el oscarizado director de Argo. "Es algo muy duro, y me ha hecho reflexionar sobre mi propia infancia de una manera un tanto diferente".

Esta doble pérdida ha llevado a Affleck a reevaluar la figura de su madre a través de sus escritos personales: "Sin duda he aprendido a apreciar aún más a mi madre", compartió en la entrevista, añadiendo que busca "valorar y comprender realmente lo que hizo, el sacrificio y el compromiso que demostró, y lo completo que fue todo".

Ben Affleck y su madre | Gtres

El intérprete relató el impacto de leer las cartas de juventud de Chris Anne dirigidas a sus abuelos: "Suena descabellado, pero fue muy extraño para mí leer estas cartas, sobre todo siendo una joven llena de vida, ambición y sueños, indecisa, que pensaba: 'Tal vez sea trabajadora social, tal vez sea maestra...'. Pero claro, lo que me impactó fue: 'esto no tiene nada que ver conmigo'. Esta mujer tuvo toda una vida durante 30 años que no tenía absolutamente nada que ver conmigo".

Esa lectura le permitió admirar el salto de vida de su madre al poner a la familia por encima de sus propias aspiraciones: "Me resultó fascinante porque lo único que conocía era a una persona que nos había convertido a mi hermano y a mí en el centro más importante de su vida. Y me impactó mucho que fuera guapísima, inteligente, atenta y apasionada, y pensé: 'Esta mujer es increíble. Puede lograr cualquier cosa'. Y ahí estaba, en mi vida entera".

A su vez, rememoró la sacrificada rutina laboral de la mujer: "Era maestra, trabajaba muchísimo. Daba clases en una escuela primaria pública. Enseñaba quinto y sexto grado. Terminaba a las 14:30h, pero nunca volvía a casa hasta las 17:30h o 18h. Trabajaba muchísimo. Y luego llegaba a casa y hacía de todo, ¿sabes? Y ahí estaba yo, probablemente un fastidio, afuera, sin querer entrar, quejándome, lo que fuera, difícil de controlar, a mi hermano y a mí".

Ben Affleck y su madre Chris Anne Boldt | Cordon Press

Al echar la vista atrás, el cineasta tampoco evitó recordar el ambiente tóxico provocado por la inestabilidad de su padre, lo que le generaba una honda pena por su madre: "Ella debería tener felicidad y amor", reflexionó. “En el momento del que hablamos, mi padre no estaba muy bien y su estado empeoraba; no conseguía trabajo, bebía demasiado, todo ese tipo de cosas, estaba enfadado y resentido”.

Esos malentendidos culminaron en la separación definitiva de sus padres en 1984, cuando él tenía 11 años, un momento que recuerda cargado de una inusual serenidad.

Ante la presencia de "mucha fricción" entre ambos, el actor rememoró la escena en que le comunicaron la ruptura: "Dijeron algo así como: 'Nos vamos a divorciar'. Y recuerdo que tenía 11 años y pensé: 'Debería intentar parecer triste'. Eso era lo que pensaba. Me preguntaba: '¿Puedo intentar llorar? ¿Debería estar triste?'. Pero en realidad estaba muy feliz".