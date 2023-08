El baile insoportablemente sexy de Mario y Óscar Casas con el que tienen una 'propuesta indecente' para ti

Cada vez que los hermanos Casas se juntan, sube la temperatura. Con motivo del estreno de la película 'Mi soledad tiene alas' con la que Mario Casas se estrena como director junto a su hermano Óscar Casas como protagonista, los hermanos no han dudado en aprovechar la ocasión para promocionar la película con una 'propuesta indecente'.

Recientemente, compartimos una escena exclusiva de 'Mi soledad tiene alas' y ahora han sido ellos los que han publicado un sensual vídeobailando al ritmo de 'Propuesta indecente' de Romeo Santos. Entre tanto movimiento de caderas y llegando al final del clip, ha irrumpido un pequeño teaser de la cinta con el mensaje: "Este viernes ya en todos los cines: 'Mi soledad tiene alas'". ¿Con una invitación así cómo perdérsela?

Hacia el final del vídeo, los hermanos Casas vuelven a aparecer para animar a sus seguidores a ver la película exclamando al unísono: "Nos vemos en los cines. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!".

El baile ha despertado el interés de las fans cuyos divertidos comentarios no han parado de llegar. "Cuando no sabes si ser la novia o la cuñada", "El verdadero significado de 'el que sea, me da igual'", "Este post debía venir con advertencia de: 'Posible embarazo al ver el vídeo'" y "No podéis subir este vídeo en plena ola de calor", han sido algunos de los comentarios que han compartido en la publicación.

Mario debuta como director y coguioniza junto a Deborah François la película ambientada en los barrios de Madrid y Barcelona donde Casas vivió y creció.

'Mi soledad tiene alas' presenta a Dan (Óscar Casas) y sus dos amigos, Vio (Candela González) y Reno (Farid Bechara), quienes viven sin pensar en el mañana, entre fiestas y dando palos a joyerías. Detrás de su apariencia de pequeño delincuente, Dan esconde un artista con talento, y una sensibilidad distinta al mundo que le rodea. La reaparición de su padre, tras salir de la cárcel, despierta los viejos demonios de Dan, sumergiéndolo en una espiral de violencia que le obliga a huir y pone a prueba la amistad entre los tres amigos. Empieza un viaje de descubrimiento sin retorno para Dan y Vio, donde tienen que dejar atrás los niños que fueron, cambiando sus vidas para siempre. ¿Podrán escapar de su destino por amor?

'Mi soledad tiene alas' llega a los cines el 25 de agosto.