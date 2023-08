El ataque público de Linda Hamilton a James Cameron, su exmarido, tras casi 25 años separados

Linda Hamilton y James Cameron formaron una de las parejas que más ha sorprendido en Hollywood. La expareja se conoció en 1984 durante el rodaje de la exitosa película de ciencia ficción, 'Terminator', donde Cameron era el director y Hamilton daba vida a la icónica Sarah Connors. En 1991 volvieron a trabajar juntos con la secuela de la cinta, 'Terminator 2: Judgment Day', y tras el rodaje se mudaron juntos. Años después, en 1993 dieron la bienvenida a su primera hija, Josephine, por lo que poco después, en 1997 pronunciaron el 'sí quiero'.

Sin embargo, parece que su matrimonio no fue demasiado idílico ni longevo. En 1999, Hamilton y Cameron decidieron divorciarse e iniciar nuevos caminos por separado después de que el actor mantuviera un romance con la actriz de 'Titanic', Suzy Amis, con quien se casó en el 2000 y cuyo matrimonio se mantiene unido en la actualidad.

Ahora, durante la ComicCon de Dublín, Linda ha recordado los años que pasó junto al famoso director y le ha lanzado una indirecta criticando su matrimonio.

En plena huelga de SAG-AFTRA en Hollywood, los actores no pueden promover ni ofrecer detalles de sus producciones y proyectos audiovisuales, pero nada les restringe hablar de su vida personal por lo que, durante el evento, los fans han aprovechado para preguntarle a Linda sobre su experiencia y estancia en la capital Irlandesa.

"Me encanta Dublín", ha afirmado Hamilton según Express. "Quiero decir, estamos trabajando, ya sabes, trabajamos duro, y no puedo ser una turista y trabajar al mismo tiempo, así que tendré que hacer otro viaje exclusivo".

"Pero más o menos esto es lo que siento acerca de Irlanda en general: que ni siquiera una luna de miel con James Cameron podría arruinar Irlanda para mí", ha confesado Linda frente al público. "Amo Irlanda".

No es la primera vez que Hamilton habla sobre su matrimonio con Cameron. En 2019, Hamilton confesó para The New York Times que "esa relación era un misterio para todos nosotros, incluso para Jim y para mí, porque somos terriblemente desiguales". "Solía ​​decir que encajamos como un rompecabezas: donde él es convexo, yo soy cóncavo", afirmó.

"Creo que lo que pasó allí es que realmente se enamoró de Sarah Connor. Y yo también lo hice", admitió y compartió que la ruptura la dejó "completamente devastada durante años". "Pero estoy muy contenta de estar libre de eso. Nunca jamás volvería a poner tanta energía en algo que no funciona", indicó Linda.

Linda Hamilton en 'Terminator: Destino Oscuro' | 20th Century Fox

En 2011, la actriz también reveló durante una entrevista en Daily Mail que para su exmarido "la mujer que no puede conseguir es siempre la chica de sus sueños". "Para Jimbo, el trabajo y las mujeres van de la mano y yo debería saberlo", afirmó Linda en relación a Cameron.

Tras largos años luchando contra la depresión y las adicciones, Linda volverá a la pantalla en la última temporada de la exitosa serie de Netflix 'Stranger Things'.