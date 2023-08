Leonardo DiCaprio gastó una broma a James Cameron en 'Titanic' que pudo haber acabado mal: "Quería retorcerle el cuello"

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más importantes e influyentes en el mundo del cine. Fue en la década de los años 90 cuando su carrera como actor fue un éxito por su papel en la película 'Titanic'. Se trata de una de las películas más vistas y que más éxito ha tenido en los años 90, producida por James Cameron. Dio a conocer grandes rostros como Kate Winslet, quien protagonizó a Rose DeWitt Bukater y a Leonardo DiCaprio, a Jack Dawson.

Se trata de una de las historias de amor más conocidas por los fans y que está basada en hechos reales, que une a una mujer de la alta sociedad con un joven. Además, cuenta el hundimiento del trasatlántico más conocido del mundo.

Un fenómeno que ganó 11 premios Oscar y que supuso un gran esfuerzo para los actores. Sin embargo, para el director James Cameron supuso una dificultad, no solo para contratarlo como protagonista, sino que también tuvo que aguantar una serie de bromas durante los meses de producción.

DiCaprio, durante el rodaje, estuvo gastando bromas a su compañera Kate Winslet y también al propio director Cameron. De hecho, una de las bromas más recordadas fue cuando el actor echó un cubo de hielo por encima del propio director de forma imprevista.

Kate Winslet, Leonardo DiCaprio y James Cameron rodando 'Titanic' | Cordon Press

Además, el actor se negó a participar en cualquier tipo de escena en el que tuviera que mojarse y en escenas acuáticas, una situación un poco imposible. De hecho, el director llegó a pensar que Leonardo tenía miedo al agua, que no sabía nadar o que no estaba preparado para este tipo de secuencias, así explica el medio 'Nation World'.

Una situación que hizo que el director tuviera ganas de "querer retorcerle el cuello". Esto no es todo porque Cameron llegó a desvelar que DiCaprio "no quería hacer de protagonista, tuve que apretarle para estar en la película, no quería hacerlo porque pensaba que era aburrido", informa 'Cultura y Ocio'.