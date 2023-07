James Cameron recuerda su predicción en 'Terminator' sobre los peligros de las IA: "Os avisé y no me hicisteis caso"

James Cameron no se muerde la lengua con cada polémica gracias a su dilatada carrera en la que ha podido tratar temas de todos los ámbitos. Si bien recientemente destacó las similitudes de la tragedia del sumergible Titán y el Titanic, al que había viajado en decenas de ocasiones, ahora se ha pronunciado sobre otro debate de actualidad: las IA.

En una entrevista con el medio CTV News, el director abordó este tema debido a uno de los motivos por los que los actores y guionistas de estadounidenses se han puesto en huelga. SAG-AFTRA y el sindicato de guionistas evidenciaron repetidamente su preocupación sobre el uso de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento mediante los procesos de escritura o en el relleno de escenas con personajes falsos.

"Esperemos 20 años, y si una IA gana un Oscar al Mejor Guion, tendremos que tomárnosla en serio", señaló el director, que no toma en serio que las IA vayan a quitar trabajo a los profesionales cinematográficos. "No creo que una mente incorpórea que simplemente regurgite lo que han dicho otras mentes sobre la vida, sobre el amor, sobre la mentira, sobre el miedo, sobre la mortalidad tenga algo que conmueva a la audiencia", añadió.

Del mismo modo, la presencia de la IA en el ámbito militar es una de las vertientes que más preocupa a Cameron: "Comparto absolutamente su preocupación".

Escena de 'Terminator' | Orion Pictures

"Os avisé en 1984 y no me hicisteis caso", admitió. "Creo que la militarización de la IA es el mayor peligro. Entraremos en el equivalente a una carrera de armamentos nucleares, pero con las IA, y si no la construimos, otros tipos seguramente la construirán, y luego se intensificará", volvió a profetizar.

En 'Terminator', la inteligencia artificial de uso militar Skynet toma consciencia de sí misma y destruye casi al completo la humanidad al verla como una potencial amenaza para su supervivencia.