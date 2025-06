Nos advirtieron de la IA: Series y películas sobre los peligros de la Inteligencia Artificial

Aunque la utilización de la Inteligencia Artificial en la vida diaria de la gente es algo relativamente reciente, su presencia como concepto, antes de ciencia ficción, lleva mucho tiempo entre nosotros y de ello dan buena cuenta el cine y las series. Se suele identificar al robot María de la película Metrópolis (de 1927, dirigida por Fritz Lang) como la primera representación de la Inteligencia Artificial en el séptimo arte y, desde entonces, no han faltado ejemplos y ejemplos.

HAL 9000 en 2001: Una odisea en el espacio en los años sesenta, Madre en Alien en los setenta o los Replicantes de Blade Runner y Skynet de Terminator en los ochenta son algunos ejemplos célebres. Por supuesto, tampoco nos olvidamos de Inteligencia Artificial de Spielberg o de Her, que abordó el tema desde el drama romántico. Y mucho más reciente es el caso de Misión imposible: Sentencia mortal y Misión imposible: Sentencia final, donde el espía Ethan Hunt que interpreta Tom Cruise tiene que enfrentarse a una IA rebelde llamada La Entidad.

Como es muy probable que estos títulos ya te sonasen, os sugerimos otros menos típicos para ver en plataformas de streaming:

Tau

Esta película mezcla la ciencia ficción con el terror, introduciéndonos en una misteriosa casa de la mano de la protagonista, Julia, una joven ladrona que es secuestrada. Allí está atrapada con otros dos sujetos experimentales, utilizados como conejillos de indias por un ejecutivo tecnológico llamado Alex, creador de una Inteligencia Artificial llamada Tau (a la que pone voz Gary Oldman). Sin embargo, cuando Alex sale de casa, Julia y Tau empiezan a entablar una relación, movida por la curiosidad de la IA respecto al mundo exterior. Esto podría hacer que la balanza se incline de forma diferente durante el secuestro.

Dónde verla: Netflix

Humans

Esta serie nos presenta un mundo no mucho más avanzado que el nuestro, salvo por la existencia de "synths", unos androides clavados a los humanos, salvo por los ojos y unos gestos algo más ortopédicos. Estos han sido creados, sobre todo, para realizar trabajos o como servicio doméstico, aunque también se usan para fines sexuales y otras cuestiones. No pueden amar ni tampoco tienen sufrimiento, al menos en teoría, pero pronto se irá viendo que no todo es blanco o negro. Y lo comprobaremos a través de la experiencia de la familia Hawkins, quienes adquieren a Anita, para las tareas del hogar. Esta comenzará pronto a mostrar conductas inusuales, tales como sentir curiosidad o expresar ciertas emociones, lo que revela que algunos synths han desarrollado conciencia propia. La serie, de 2015, fue una coproducción entre Channel 4 y AMC y duró tres temporadas.

Dónde verla: Prime Video

Murderbot (Matabot)

Esta serie estrenada hace muy poquito aborda el tema de la Inteligencia Artificial desde una perspectiva muy distinta, pues se trata de una comedia de ciencia ficción. En ella, Alexander Skarsgård interpreta a un robot de seguridad que hackea su propio sistema operativo y consigue el control sobre sí mismo. Sin embargo, lo lleva en secreto para evitar que le desactive, así que aunque él lo único que quiere es estar tranquilo y quedarse en casa viendo telenovelas, debe aceptar una misión. Así, la serie reflexiona sobre el libre albedrío los límites de la programación en una IA que empieza a decidir por sí misma, pero siempre desde la comedia.

Dónde verla: Apple TV+

Cassandra

Y también de este año es Cassandra, una miniserie alemana de seis episodios, sobre una familia que se muda a una casa construida en los años 70, pero equipada con tecnología revolucionaria, una Inteligencia Artificial llamada Cassandra que durante este tiempo ha estado olvidada en soledad, pero haciéndose cada vez más inteligente. A diferencia de otras propuestas con premisas similares, aquí la IA no es una amenaza inmediata, sino una entidad que busca "proteger" a su nueva familia y no ser abandonada de nuevo, un anhelo casi obsesivo que sí la llevará a comportarse de manera nociva para los habitantes de la casa. De este modo, la serie introduce conceptos como la pérdida de la privacidad en el hogar o la manipulación emocional por parte de la IA.

Dónde verla: Netflix

La acompañante

Iris y Josh viajan a una lujosa cabaña junto a un lago junto a otros amigos. Pero lo que parece una escapada romántica se convierte en pesadilla: Tras una agresión sexual por parte de Sergey, uno de esos amigos, Iris lo mata en defensa propia. Es entonces cuando ella descubre que no es humana, sino un sex‑bot creado por Josh y decide rebelarse, aumentando su inteligencia al 100 % y luchando por sobrevivir. Así, la película mezcla los códigos de slasher con los dilemas éticos respecto al sometimiento de la Inteligencia Artificial y el peligro de que esta tome conciencia y se vuelva agresiva.

Dónde verla: Max

Upgrade (Ilimitado)

Upgrade sigue la historia de Grey Trace, un hombre que queda paralítico tras un ataque en el que su esposa es asesinada. Tras esto, es contactado por un millonario, que le ofrece probar una tecnología experimental, STEM, una Inteligencia Artificial integrada en su médula espinal que no solo le devolverá la movilidad, sino que le dará fuerza sobre humana y otras capacidades cognitivas e intelectuales superiores. Sin embargo, esta IA también tiene su peligro, pues tiene voluntad propia y poco a poco irá tomando el control sobre Grey. Una película de acción (con bien de peleas y mamporros) que ofrece otro enfoque al tema, salida de la mente de Leigh Whannell, guionista de Saw o Insidious.

Dónde verla: SkyShowtime

A.I.C.O. Incarnation

Con la serie A.I.C.O. Incarnation os proponemos un anime compuesto por 12 episodios. Nos traslada a 2037, dos años después de un terrible suceso conocido como La Irrupción: el fracaso de un proyecto biotecnológico para crear un organismo celular artificial inteligente provocó que la Garganta de Kurobe se convirtiese en una zona de cuarentena donde se generan organismos sinténicos peligrosos. En ese contexto, una adolescente, Aiko, descubre que su cuerpo es artificial, mientras que su mente es el duplicado de una niña víctima del desastre. Así, emprenderá un viaje hacia el origen de La Irrupción para tratar de descubrir quién es. Conjuga la aventura con la reflexión sobre qué significa estar vivo, la consciencia y la posibilidad de seguir vivos a través de máquinas.

Dónde verla: Netflix