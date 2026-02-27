Estrenos de cine del 27 de febrero: Scream 7 revive a Ghostface en el regreso de los protagonistas originales

Scream 7

Scream 7 es uno de los estrenos más esperados de este mes, especialmente para los aficionados al cine de terror. Escrita y dirigida por Kevin Williamson, creador de la saga, Scream 7 no solo recupera a Neve Campbell como Sidney Prescott, también cuenta con Matthew Lillard y Scott Foley. En esta entrega, un nuevo asesino de Ghostface emerge en el tranquilo pueblo donde Sidney ha reconstruido su vida, sus miedos más oscuros se hacen realidad cuando su hija se convierte en el próximo objetivo.

Duración: 114 minutos.

Los miserables. El origen

Los miserables. El origen, dirigida por el francés Éric Besnard, se acerca de nuevo a la novela de Victor Hugo, centrándose en el momento clave en que Jean Valjean sale de prisión y encara por primera vez el desafío de reconstruir su vida. La versión apuesta por el drama íntimo y la reflexión moral recuperando el espíritu humanista original del escritor francés en su enfoque sobre la justicia social. Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy, Isabelle Carré y Dominique Pinon protagonizan la producción.

Duración: 98 minutos.

Islas

Ana Belén y Manu Vega protagonizan Islas la película dirigida por Marina Seresesky, que llevará a la cantante de nuevo a la gran pantalla. La cinta es un drama intimista con toques de humor negro. A través de sus dos protagonistas, explora temas como el paso del tiempo, el olvido, la soledad y el miedo. Ambientada en un hotel junto al mar en Canarias, también incorpora un retrato sutil de la situación social que viven actualmente las islas en relación con la inmigración.

Duración: 90 minutos.

Sorry Baby

Eva Victor dirige y protagoniza Sorry, Baby, la comedia dramática en la que una profesora de literatura intenta rehacer su vida tras una agresión sexual. La cinta se centra en la reconstrucción personal y el trauma mostrando como la protagonista sobrevella la culpa, y la soledad.

Duración: 103 minutos.

La residencIA

La residencIA, película dirigida por Yann Gozlan y protagonizada Cécile de France, explora los límites de la tecnología y la inteligencia artificial. La cantante francesa Mylène Farmer pone voz a la IA en este thriller en el que una novelista que sufre un bloqueo creativo se muda a una prestigiosa residencia artística de vanguardia y encuentra apoyo e incluso una confidente en Dalloway, su asistente virtual, quien la ayuda a escribir.

Duración: 110 minutos.

Scarlet

Óscar Mamoru Hosoda dirige Scarlet, una aventura animada sobre una princesa medieval experta en el manejo de la espada que se embarca en una peligrosa misión para vengar la muerte de su padre. Tras fracasar en su misión y encontrarse gravemente herida en un Otromundo, conoce a un joven idealista del presente que le muestra la posibilidad de un futuro libre de amargura y rabia.

Duración: 111 minutos.

Manas

En cartelera también estará a partir de este viernes 'Manas', la película dirigida por Marianna Brennand, que narra la historia de Marcielle, una niña de 13 años en la Isla de Marajó que enfrenta la violencia sistemática, buscando romper con un destino impuesto de silencio.

Duración: 101 minutos.