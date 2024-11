Así es ahora Devon Sawa a los 46 años: El actor de Destino Final y Casper reaparece muy cambiado

Devon Sawa se ha dejado ver en la Comic Con de Nueva York donde ha formado parte del panel de Shudder, una plataforma audiovisual de películas de terror.

No es muy habitual ver al actor que se dio a conocer siendo un niño en eventos públicos, por lo que ha llamado la atención verlo a sus 46 años.

El actor estaba acompañado por otros actores como Kate Siegel (Haunting of Hill House) o David Dastmalchian (Late Night with the Devil), quienes han destacado en sus carreras dentro del cine de terror.

Christina Ricci y Devon Sawa en 'Casper' | Universal Pictures

Sawa comenzó su carrera interpretativa a finales de los 80 siendo un niño pero fue con la película Casper de 1995 cuando llega la fama a Devon al dar vida a la versión humana del icónico fantasma.

Tras ello llegarían las películas que lo alzarían a lo más alta como El diablo metió la mano o Destino final, cintas que hicieron que se especializara, en cierta madera, dentro de las películas de miedo. También apareció en uno de los videoclips más icónicos de Eminen, aunque el propio Sawa reconoció que querían a Macaulay Culkin para ese papel.

Devon Sawa en 'Destino Final' | New Line Cinema

En el año 2000 todo el mundo sabía quién era Devon Sawa pero el actor decidió desaparecer de la primera línea de Hollywood para alejarse de esa vida de desenfreno.

Devon Sawa está casado y tiene dos hijos pero nunca ha dejado de actuar, de hecho forma parte de la serie de Chucky, el popular muñeco diabólico.