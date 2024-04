Devon Sawa revela que uno de sus papeles más icónicos era para Macaulay Culkin: "Lo querían a él"

Devon Sawa es uno de los actores más importantes de lo mediados de los 90 y principios de los 2000. Casper fue su primer gran papel pero fue con la saga de Destino Final donde su fama llegó a lo más alto.

Durante este periodo de joven actor protagonizó el icónico videoclip de Stan, tema de Eminem en colaboración con Dido. El vídeo fue todo un impacto en la escena cultural del momento y que ha sobrevivido hasta la actualidad.

Ahora, Sawa ha recordado cómo fue el rodaje en una entrevista a ET: "Nunca lo olvidaré", afirma. "Recuerdo que, después de la primera toma que hice, Dre entró corriendo y me dijo: Estuvo bien, pero ¿puedes intentarlo con algo de ritmo esta vez? Y yo dije: Dios mío. Y así fue como transcurrió el día".

"Pero es un vídeo tan icónico", sigue diciendo. "Dr. Dre estaba allí, D12 estaba allí, creo que Snoop estaba deambulando por Cypress Hill. Fueron tres días tan salvajes de filmación, fue increíble".

Pero lo más llamativo que ha revelado es que él no fue la primera opción para el papel: "Primero fueron a buscar a Macaulay Culkin. Creo que lo querían y él no estaba disponible, o no quería hacerlo o lo que sea".

"Entonces Dre, que acababa de ver Destino Final y era fan, me sugirió", recuerda. "Resultó que había alguien en la oficina de casting que conocía a alguien que era amigo mío, y me llamó de esa manera... y terminó funcionando bastante bien". "También es una de las cosas de las que estoy más orgulloso", termina diciendo.

Actualmente, Dewon Sawa está promocionando la temporada 3 de Chucky, la serie sobre el famoso muñeco asesino que ya cautivó a los amantes del terror en los años 90.