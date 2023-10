Devon Sawa revela que no le pagaron por su cameo en esta peli de Destino Final: "Ni siquiera me dijeron que aparecía"

Destino Final fue una de las películas de terror más exitosas de la década de los 2000 protagonizada por Devon Sawa, quien interpretaba a Alex, un joven que era capaz de anticipar su muerte gracias sus poderes psíquicos, los cuales le permitieron a él y a sus amigos huir de la inminente muerte que les perseguía. Dos décadas después, el actor recuerda con cariño la película e, incluso, encuentra similitudes en la vida real con icónicas escenas, como puedes ver en el vídeo de arriba.

El éxito de Destino Final fue tal que la saga ya cuenta con cinco películas y, aunque Devon no volvió a protagonizar ninguna otra entrega, regresó en Destino Final 5. La cinta de 2010 sorprendió a los fans y hasta al propio Sawa con un breve cameo que le pilló desprevenido cuando lo vio en la gran pantalla. El actor, que se ha declarado un gran fan de la franquicia, ha relatado que, cuando fue al cine para ver la quinta película, descubrió que tenía un cameo no acreditado en la cinta y por el cual no le ofrecieron nada de dinero.

"Nunca me pagaron ni un centavo por Destino final 5. Ni siquiera me dijeron que aparecía cuando me invitaron al estreno", ha confesado Sawa según afirma Comic Book Resources. "En el primer contrato de la primera parte había una sección en la que se decía que eran propietarios del metraje y que podían usarlo en el futuro. Asumí que era para la prensa. Me equivoqué".

Devon Sawa en 'Destino Final' | New Line Cinema

Aun así, Sawa continúa declarando su amor por la saga y ha aclarado que el asunto "no tiene nada que ver con los realizadores" de la película: "Me encantó Destino Final 5. Amo todas para ser completamente sincero. Y estoy súper emocionado por ver la sexta película".

No es la primera vez que Sawa elogia las decisiones que el equipo ha realizado para llevar a cabo el resto de la saga como, por ejemplo, el casting. Cada película de Destino Final está protagonizada por un nuevo reparto que conforma un grupo diferente de amigos que deben enfrentarse o huir de la muerte, una elección que el propio Sawa no ha podido evitar elogiar durante una entrevista con Cemetery Dance.

"En cada película que hacían, el casting encontraba un nuevo grupo de actores jóvenes extremadamente talentosos y ha sido muy divertido ver lo que han hecho", ha admitido. "Sigo siendo un gran admirador".