Arnold Schwarzenegger reaparece tras ponerle un marcapasos y bromea ser cada vez más "una máquina" como Terminator

Arnold Schwarzenegger es uno de los actores más famosos y reconocidos de Hollywood a nivel internacional. Su legado dentro de la industria del cine es enorme, aunque su gran papel y por el que más se le reconoce es el de Terminator.

A pesar de parecer invencible en estas cintas, el intérprete sufre problemas de corazón, dolencia por la que lo han tenido que operar en varias ocasiones, como puede verse en el vídeo de arriba. Por ello, recientemente le han tenido que poner un marcapasos. Pero la intervención ha salido y el actor ha aparecido bromeando al respecto.

"El lunes tuve una cirugía para convertirme un poco más en máquina: Me pusieron un marcapasos", ha dicho en el podcast Arnold's Pump Club riendo y haciendo referencia a su mítico personaje de la saga Terminator.

"¡Primero que nada, quiero que sepáis que lo estoy haciendo muy bien! Me operaron el lunes y el viernes ya estaba en un gran evento ambiental con mi amiga y compañera defensora del fitness Jane Fonda", ha compartido Schwarzenegger.

"Nadie hubiera pensado jamás que empecé la semana con una cirugía. Quiero agradecérselo a todo mi equipo de la Clínica Cleveland. Todos los médicos y enfermeras me cuidaron de maravilla e hicieron que la cirugía fuera lo menos dolorosa posible", ha terminado de decir.

Poco después y ante los miles de mensajes que ha recibido por sus declaraciones, ha decidido publicar a través de su cuenta de Instagram una imagen sentado con su marcapasos y un mensaje para sus fans.

"¡Gracias! He recibido muchos mensajes amables de todo el mundo, pero mucha gente me ha preguntado si mi marcapasos va a causar algún problema con la segunda temporada de FUBAR. Absolutamente no. Estaré listo para rodar en abril, y solo podrás verlo si realmente lo estás buscando", ha dicho refiriéndose al marcapasos.

El actor, por tanto, el próximo abril comenzará a grabar si todo marcha bien la segunda temporada de Fubar, su serie en Netflix y los fans ya están un poco más tranquilos y mandándole mensajes de ánimo para que se recupere lo antes posible.