Arnold Schwarzenegger habla del "error" por el que casi muere en su tercera operación a corazón abierto

El fornido cuerpo de Arnold Schwarzenegger ha dejado sin aire a millones de fans durante años y es que el reconocido actor de 'Terminator' fue deportista de élite antes de convertirse en un icono de las películas de acción de Hollywood y ser reconocido como el "mejor hombre de acción", incluso, por su propio rival, Sylvester Stallone.

Schwarzenegger no ha dudado en presumir de su cuerpo y compartir su activa vida públicamente, paseando en bici por su ciudad, yendo al gimnasio junto a su hijo Joseph Baena o relatando sus experiencias en torno a la salud en el canal de YouTube de su grupo de deporte 'Arnold's Pump Club' donde, ahora, el actor ha recordado que estuvo al borde de la muerte a principios de 2018 después de someterse a una cirugía cardiaca para cambiarle una válvula del corazón que finalmente se complicó.

"Recuerdo cuando me operaron a corazón abierto, la tercera vez... Estaba realmente afectado, y de repente me desperté y el médico estaba parado frente a mí y me dijo: 'Lo siento mucho, pero aunque planeamos una cirugía no invasiva, cometimos un error y atravesamos la pared del corazón. Hubo una hemorragia interna, y tuvimos que abrirte para salvar tu vida'", ha relatado Schwarzenegger.

"La conclusión es que no se puede hacer retroceder el tiempo. Estaba en medio de un desastre... así que ahora la cuestión era: '¿Cómo saldré de él?' Hay que cambiar de marcha", ha compartido Schwarzenegger que comenzó su andadura para recuperarse y así poder recibir el alta del hospital. "Eso significó levantarme de la cama y empezar a caminar. Primero 10 pasos, luego cada vez más".

"Llamé a mis amigos y les dije: 'Vosotros tenéis que motivarme. Tenéis que contar el número de pasos que estoy dando'", ha explicado. "Y esto es lo que hicimos todos los días. Todos vinieron al hospital y dijeron: '¡Está bien, Arnold, es hora de levantarse!'".

Arnold Schwarzenegger en un paseo en bicicleta | Gtres

"Quería empezar a hacer ejercicio, salir del hospital lo más rápido posible y luego volver a entrenar porque tres meses después, comencé con 'Terminator 6'", ha indicado refiriéndose al rodaje de 'Terminator: Destino oscuro' que ya había sufrido varios retrasos por diferentes motivos. "Así que tenía que estar en forma, tenía que poder moverme, correr, levantar cosas, hacer la escena de la pelea, todas esas cosas".

¡Y lo logré! Porque tenía una actitud positiva y sabía exactamente cómo iba a llegar allí. Tenía un sistema de apoyo, porque nada de esto lo podemos hacer solos... Cuando comencé a rodar 'Terminator 6', estaba completamente de vuelta", ha concluido Schwarzenegger.