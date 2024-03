El hijo ilegítimo de Arnold Schwarzenegger habla claro de la relación con su padre y por qué no lleva su apellido

Joseph Baena se está convirtiendo en el hijo más popular de Arnold Schwarzenegger. Además de ser el que más se le parece físicamente ya que ha heredado su genética y luce los mismos músculos que el actor de Terminator.

La historia de Joseph Baena es complicada, ya que nació fruto de una relación extramatrimonial que Arnold tuvo con una de sus empleadas domésticas, Mildred Baena.

Joseph nació en octubre de 1997, solo unos días después de que naciera Christopher, el cuarto hijo de Arnold con su mujer Maria Shriver. Pero no fue hasta el año 2011 cuando el intérprete reconoció de forma pública que Baena era su hijo. En ese momento el matrimonio de Arnold Schwarzenegger y su esposa se rompía tras casarse en 1986.

"Entiendo y merezco los sentimientos de ira y decepción entre mis amigos y familiares. No hay excusas y asumo toda la responsabilidad por el daño que he causado. Le he pedido disculpas a María, a mis hijos y a mi familia. Lo siento mucho", eran las palabras con las que aceptaba su paternidad.

Arnold ya reconoció lo duro que fue para él ese momento de su vida y que el "corazón se le paró" al tener que aceptar ante de mujer los hechos.

Ahora, el tiempo ha pasado y Joseph Baena ha podido crear una relación propia con su padre, aunque se ha informado que no tiene ningún tipo de contacto con sus hermanos.

El joven de 26 años ha ofrecido ahora una entrevista a Good Morning Britain donde se ha sincerado sobre cómo es la relación con Arnold: "Es un gran padre. Simplemente ha sido increíble para mí. Me ha apoyado mucho en todo lo que he decidido hacer", explica.

"Ir a Pepperdine, graduarme de la Universidad y cuando se trata de mi carrera como actor y de gestor inmobiliario, mi viaje hacia el culturismo y el fitness, él siempre está ahí y es un gran apoyo. Es un gran padre", dice orgulloso.

Aunque, al preguntarle sobre por qué no lleva el apellido Schwarzenegger dice: "Creo que lo principal es que estoy tratando de hacer las cosas por mi cuenta y seguir mi carrera con mi voluntad, mi determinación y mi ética de trabajo. Simplemente está haciendo todo a través de mí".

"Mi familia es muy partidaria de apoyar desde lejos y no ser tan práctico. Realmente lo aprecio y creo que es muy importante crecer como hombre para hacer las cosas por tu cuenta y resolverlas. Eso es lo que he estado haciendo y ha funcionado hasta ahora. He estado trabajando muy duro", sigue diciendo.

Sobre cómo gestionó toda la situación cuando era pequeño explica: "Cuando eres niño, en realidad no preguntas demasiado. Así es como es. Para mí, amo a mi padre. Es un hombre asombroso. Amo a mi madre, ella es una mujer increíble. Así que sí, estoy muy feliz y honrado de ser parte de esta familia".

Joseph sigue diciendo que su padre "siempre tiene buenos consejos" y asegura sentirse afortunado de poder hacer lo que le gusta: "Creo que para mí ha sido muy divertido porque muchas de las cosas que he estado haciendo, como la actuación y los bienes raíces, son como los trabajos de mis sueños cuando era niño"

"Algunos niños crecen queriendo ser bombero o astronauta, pero a mí siempre me ha encantado el cine y siempre he querido ser actor. Así es como se han jugado las cartas. Resulta que hacemos y nos gustan muchas de las mismas cosas", termina la entrevista.