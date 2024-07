Armie Hammer niega que Robert Downey Jr. le pagara su rehabilitación, pero revela el consejo que le dio

El nombre de Armie Hammer estará durante mucho tiempo en la memoria de los fans por las graves acusaciones que recibió a comienzos de 2021. El actor fue denunciado por varias mujeres de comportamientos sexuales inapropiados, entre los que se destacan unos mensajes que las enviaba manifestando deseos caníbales.

Pero la denuncia más grave fue de otra supuesta víctima a la que el intérprete de Call me by your name habría violado durante más de cuatro horas en 2017. Sin embargo, en junio de 2023 fue absuelto de los cargos de agresión sexual, como ves en el vídeo de arriba.

Armie Hammer | Cordon Press

Desde que su caso estallara en los medios, el actor se retiró a las islas Caimán y entró en rehabilitación ya que también era adicto a las drogas. De ese costoso tratamiento, se habló que Robert Downey Jr. le pagó gran parte, ayudándole económicamente cuando peor estaba ya que le cancelaron todos sus proyectos.

En una entrevista que ha dado a Bill Maher, Hammer ha hablado sobre toda su polémica, un "infierno" como él ha señalado aunque ahora es más feliz que nunca a pesar de estar en quiebra.

Tras ésta, el protagonista de Operación UNCLE ha concedido otra a Piers Morgan y se ha referido a la supuesta intervención de Downey Jr., negando tales informaciones: "No, no lo hizo. No pagó para que yo fuera a rehabilitación".

Robert Downey Jr. | Getty Images

No obstante, sí que afirmó que le apoyó: "Yo diría que sí. No quiero que nadie más se vea en mi situación. Hay muchas personas que me han ayudado muchísimo y les estoy muy agradecido".

Hammer dijo que el ganador del Oscar por Oppenheimer lo ayudó "de la misma manera que cuando alguien en Hollywood sufre algún tipo de adicción y decide dejar de consumir, esa persona lo encontrará y lo ayudará, es increíble". Asimismo, desveló el mejor consejo que le dio Robert Downey Jr.: "Siéntate, cállate, todo va a estar bien".

Si bien otros miembros de la industria como Luca Guadagnino o Johnny Depp también le apoyaron, antiguos compañeros de reparto como Leonardo DiCaprio o Julia Roberts no lo hicieron

"Intento no pensar en la gente que no se puso en contacto conmigo. Intento centrarme en la gente que sí lo hizo, que me mostró su apoyo", dijo Hammer, añadiendo que "unas cuantas" personas notables se pusieron en contacto con él durante su proceso judicial.