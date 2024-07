Armie Hammer reconoce haber marcado con cuchillo a su ex pero insiste que "ni siquiera había sangre"

Armie Hammer, conocido por sus papeles en películas como Call Me By Your Name y La Red Social, ha estado en el centro de una serie de acusaciones perturbadoras en los últimos años. El actor ha sido acusado de conducta abusiva y fetichista por varias mujeres, además de acusaciones por comportamientos caníbales, lo que ha llevado a una caída significativa en su carrera y su reputación.

En 2021, Paige Lorenze, una influencer que salió con Hammer durante cuatro meses, reveló detalles escalofriantes sobre su relación con el actor. Lorenze afirmó que Hammer utilizó un cuchillo para hacer la letra "A" cerca de su vagina, dejando sangre visible y moretones en su cuerpo.

"Me quedé sentada y dejé que pasara. Realmente no sabía qué hacer o decir… Por más triste que sea, quería agradarle y sentir que estaba dispuesta a hacer lo que él quería". Además, Lorenze mencionó que Hammer quería que mostrara sus hematomas y "estuviera orgullosa de ellos": "Le dije: '¿Cómo se supone que debo ver a otras personas si tengo moretones?. Él dijo: Ese es el punto".

Armie Hammer | Cordon Press

En una reciente entrevista con Piers Morgan, Hammer, quien declaró haber pasado por un infierno en los últimos años, ha abordado estas acusaciones y ha ofrecido su propia versión de los hechos. El actor ha negado haber marcado a Lorenze de la manera en que ella lo describió.

"No diría que es una marca, no. Habíamos hablado de ello de antemano, y habíamos discutido, en el que, ya sabes, básicamente tomaría una punta pequeña y simplemente trazaría la letra 'A', como la punta de un cuchillo pequeño".

Hammer, de 37 años, ha insistido diciendo que "ni siquiera había sangre en el lugar. Era más bien como un rasguño… Es algo así como cuando las parejas se tatúan sus iniciales". Cuando Morgan ha señalado que usar un cuchillo en alguien es "un poco diferente a un tatuaje", Hammer ha respondido ante la incredulidad del presentador: "Te garantizo que fue algo muy pequeño. Sí, creo que para algunos probablemente suene muy extraño. Pero para otros, probablemente suene como un gesto muy romántico".

El actor también ha mencionado que no tenía nada que ganar ofreciéndole una experiencia a su pareja que ella no disfrutara: "Eso también fue una gran sensación de validación para mí, hacer que esta persona con la que estoy se sienta bien, hacer que esta persona con la que estoy, no sé si puedo decir esto, llegue al clímax. Eran cosas que me hacían sentir bien y poderoso, algo que necesitaba desesperadamente porque no sabía cómo hacerlo conmigo mismo".

Armie Hammer | Gtres

Las declaraciones recientes de Hammer ofrecen una versión diferente sobre los eventos descritos por Lorenze, pero la controversia en torno a sus acciones y su comportamiento sigue siendo un tema candente pese a no poder saber con certeza lo ocurrido.