Robert Downey Jr., el gran apoyo (económico) de Armie Hammer tras perder su carrera como actor

Armie Hammer ha vuelto a llenar titulares tras casi dos años fuera del foco, por la retirada de la actuación después de que estallara la polémica por acusaciones de abusos, violencia sexual, e incluso prácticas caníbales. Todo ello culminó en que su agencia de representantes rompiera el contrato con él.

Y el motivo para este regreso ha sido un rumor, primero desmentido y luego confirmado, como puedes ver arriba, por otra fuente, de que el actor de 'Call Me by Your Name' estaría trabajando ahora mismo como conserje en un hotel de las Islas Caimán, incluso compaginándolo con otros empleos para estar cerca de sus hijos y ayudar a mantenerlos.

Vanity Fair ha contactado con un abogado de Hammer para preguntar su versión, a lo que ha respondido: "No puedo confirmar ni desmentir esta información porque Armie no se ha referido a ello. Pero me parece lamentable que los medios estén hablando de esto como si tuviera que avergonzarse de tener 'un trabajo normal'".

Debido a la rapidez con la que se ha difundido esta información, muchos reporteros se han acercado allí para poder comprobar si los rumores son ciertos, motivo por el que el actor se habría marchado a Los Ángeles unos días con su ex Elizabeth Chambers y sus hijos, según la misma fuente, a una propiedad de Robert Downey Jr.

Añade más, y es que durante estos años, según cuenta esta fuente, Downey habría sido un importante apoyo económico para Armie Hammer, llegando a costear parte de la rehabilitación que el actor siguió durante meses en un centro de Florida, y que ya había completado a principios de este año, según contó entonces su abogado.

Robert Downey Jr. también tuvo sus problemas que le llevaron a rehabilitación

El actor de 'Iron Man' podría haber estado inspirado por su propia historia de superación para ayudar ahora a otro compañero de profesión. Y es que a finales de los 90, Robert Downey Jr. acaparaba más titulares por sus escándalos que por su carrera como intérprete.

En 1996 fue detenido y arrestado por posesión de un arma de fuego y varias drogas, además de conducción temeraria. Fue entonces cuando ingresó por primera vez en un proceso de rehabilitación. En su punto más bajo también tuvo fuertes problemas económicos como los que ahora atraviesa Hammer.

En 1999, Downey afirmó en un juicio por estos delitos: "Es como si sujetara una pistola con el cañón dentro de mi boca, con mi dedo en el gatillo para disparar, pero aún disfrutando del sabor del metal".

