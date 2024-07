Armie Hammer agradece el "infierno" que ha pasado porque ahora es más feliz que nunca aunque está "en la quiebra"

Armie Hammer, conocido por sus roles en películas como Call Me by Your Name y La red social, se convirtió en una figura controvertida debido a unas graves acusaciones de canibalismo que surgieron en su contra. En 2021, Hammer enfrentó una avalancha de críticas cuando varias mujeres, incluyendo a sus ex parejas Courtney Vucekovich y Julia Morrison, lo acusaron de enviar mensajes con fantasías caníbales y detalladas sobre ellas.

Estos mensajes fueron revelados en el documental House of Hammer de 2022, causando un gran revuelo mediático. La situación se agravó cuando una mujer lo acusó de violación. Hammer negó todas las acusaciones y, finalmente, no se encontraron pruebas suficientes para presentar un caso en su contra. No obstante, la controversia afectó profundamente su carrera y su vida personal.

En medio de este tumulto, Hammer admitió haber tenido comportamientos destructivos, incluyendo el engaño a su esposa, el uso de drogas y alcohol y la manipulación emocional de otras personas. La intensidad del escrutinio público y las acusaciones lo llevaron a un estado de desesperación, al punto de considerar el suicidio. Sin embargo, Hammer decidió ingresar en rehabilitación para tratar sus adicciones y comenzar un camino hacia la recuperación.

Armie Hammer y Elizabeth Chambers | Getty Images

En una reciente entrevista en el Club Random de Bill Maher, Hammer ha compartido su renovado sentido de bienestar: "Nunca he sido más feliz en toda mi vida. El buen lugar solo viene de caminar por el infierno".

Hammer también ha hablado sobre su sobriedad después de haber ingresado a rehabilitación para tratar sus adicciones a las drogas, el alcohol y el sexo: "La terapia ha cambiado mi vida", explicó. "Necesitaba un cambio… Esto es lo que creo que habría sucedido si nada de esto hubiera pasado: el cambio tectónico en mi vida no habría ocurrido. Mi vida habría seguido exactamente como era, y sé que, en última instancia, eso solo me llevaría a un lugar: la muerte".

Reflexionando sobre su comportamiento pasado, Hammer ha admitido sus errores: "Engañé a mi esposa. Usé a la gente para sentirme mejor. Fui insensible y desconsiderado con las personas, con sus emociones y con su bienestar. Hay cosas en mi comportamiento de las que tengo que hacerme responsable, ¿no? Porque eso es fundamental para mí, aprender y crecer a partir de ello".

El actor ha descrito su vida de antes de su "cancelación" como caótica y desenfrenada: "Mi vida estaba en movimiento. Ganaba mucho dinero, bebía mucho, consumía muchas drogas, salía de fiesta. Era muy imprudente con lo que escribía en los mensajes de texto. Y también tenía un comportamiento arriesgado que, si lo piensas bien, era estúpido… Era autodestrucción".

El actor Armie Hammer | Getty Images

En cuanto a su situación financiera, Hammer, bisnieto del magnate petrolero Armand Hammer, ha confirmado que está "en la quiebra" y ha descrito su situación económica como "muy complicada": "He llegado al punto en que comprendo que no hay almuerzos gratis. Alguien podría mirarme y decir: 'Sí, pero financieramente estás en una posición muy diferente a la que has estado en toda tu vida'. Y yo miro eso y digo: 'Sí, y sabes qué, me ha enseñado que no necesito eso'".

El caso de Armie Hammer ha sido uno de los más controvertidos en Hollywood en los últimos años, marcado por graves acusaciones y un intenso escrutinio público. A medida que Hammer trabaja en su recuperación y reflexiona sobre su pasado, sus recientes declaraciones indican un esfuerzo por confrontar y enmendar sus errores.