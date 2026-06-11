Apple Martin da el salto a Hollywood: la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin renegaba de ser nepobaby pero debuta como actriz

Apple Martin ya forma parte oficialmente de Hollywood. La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, que en el pasado aseguró que no quería ser una "nepo baby" y le interesaban otras cosas, ha terminado siguiendo un camino muy ligado al de sus padres: ha colaborado musicalmente con Coldplay, ha trabajado como modelo para firmas como Chanel y ahora debutará como actriz.

Lo hará además por todo lo alto. Recién graduada en Derecho e Historia, Martin se incorpora al reparto de París Paramount, la nueva comedia romántica de Nancy Meyers para Warner Bros., donde compartirá pantalla con nombres como Penélope Cruz, Jude Law y Kieran Culkin.

Parece que, pese a intentar construir una trayectoria propia lejos del legado familiar, los focos de Hollywood han acabado siendo irresistibles. Descubre todos los detalles en el vídeo.