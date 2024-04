Angelina Jolie es vista con su hija Vivienne, que es clavada a ella, tras conocerse las nuevas acusaciones del maltrato de Brad Pitt

La relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt acabó en el año 2019 en medio de polémicas y gran variedad de batallas legales que iban desde la custodia de sus hijos al reparto de sus bienes. Recientemente se ha alegado, por medio de los abogados de la actriz, que Pitt la maltrató mucho antes de que ocurriese el famoso incidente del avión del año 2016 con sus hijos.

Mientras todo esto continúa dando de qué hablar, Angelina sigue con sus compromisos profesionales y pasando tiempo de calidad con sus hijos. En esta última ocasión, ha sido fotografiada paseando por Manhattan con su hija de 15 años Vivienne.

Ambas han estado de compras por Nueva York porque han ido a la ciudad a ver la versión teatral de The Outsiders, la exitosa película de Tom Cruise. La intérprete de Maléfica es la productora de este nuevo proyecto y su hija su asistente, por lo que no se iban a perder ni los últimos ensayos ni el estreno.

Durante su salida madre e hija se ha visto a las dos muy sonrientes y a Vivienne cada vez más parecida a su madre. Mientras que Angelina llevaba un total look negro y gafas de sol, su hija ha optado por una ropa más casual y desenfadada llevando converse, vaqueros y una sudadera de Nike. Las dos iban cargadas con grandes bolsas mientras charlaban muy animadas y no cabe duda de que Vivienne es un auténtico calco de Angelina.

Se sabe que la relación entre ellas es muy buena y la actriz ya ha hablado de cómo es su hija en muchas ocasiones y últimamente más a raíz de que colabore con ella en The Outsiders.

"Viv me recuerda a mi madre en el sentido de que no se concentra en ser el centro de atención sino en ser un apoyo para otras personas creativas. Ella es muy reflexiva y seria en lo que respecta al teatro y trabaja duro para entender mejor cómo puede contribuir", dijo Jolie sobre su hija en un comunicado cuando se supo su colaboración.

"Espero poder contribuir mientras sigo aprendiendo de este increíble equipo, con el que he estado trabajando desde que mi hija me llevó a ver el espectáculo en La Jolla Playhouse. No puedo expresar lo emocionada que estoy por el debut de este musical en Broadway y espero compartir esta nueva adaptación de The Outsiders con el mundo", compartió la intérprete.