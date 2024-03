La hija de Angelina Jolie que habría pedido mudarse con Brad Pitt en medio de su batalla legal: "Es la niñita de papá"

La separación de Brad Pitt y Angelina Jolie ha sido una auténtica montaña rusa. Desde que la pareja decidió poner fin a su relación en el año 2016 han protagonizado todo tipo de polémicas y problemas legales.

La relación del actor con sus seis hijos se fue deteriorando y a lo largo de estos años se ha sabido que con los mayores, Maddox, Pax y Zahara, el vínculo estaba casi roto. En cambio, hace poco se aseguraba que Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne sí que visitaban a su padre y estaban tratando de retomar su relación.

Ahora, una fuente ha revelado que Shiloh habría decidido mudarse con su padre y cómo se ha tomado Angelina Jolie esta decisión tan repentina.

"Shiloh no está descontenta con Angelina pero pronto cumplirá 18 años y quiere cambiar las cosas. Además, adora a Brad y siempre ha sido la niñita de papá", explica la fuente a InTouch.

Angelina Jolie con su hija Shiloh Jolie-Pitt | Getty

Además, ha confirmado que Brad "estaba extasiado cuando Shiloh le contó la noticia", pero a quien no le ha hecho tanta gracia esto es a su madre.

"Naturalmente Angelina no está contenta, pero sabe que Shiloh ahora es una mujer y puede tomar sus propias decisiones. Shiloh puede acercarse en cualquier momento para ver a Angie y sus hermanos y hermanas", comentaba.

Tanto Brad como su exmujer todavía tienen algún que otro problema legal, sobre todo a raíz de su bodega francesa el Chateau Miraval por lo que las aguas no están del todo en calma entre ellos, como puede verse en el vídeo de arriba, pero cabe recordar que el actor vive a tres minutos en coche de casa de su exmujer, por lo que están prácticamente al lado y no habría problema en que Shiloh continúe viendo habitualmente al resto de su familia. Sobre la relación de Brad con el resto de sus hijos, la fuente ha confirmado que con los mayores "aún no ha reparado su relación".

Todo parece estar encajando, pero hay un factor más en la ecuación: Ines de Ramon. La novia de Brad Pitt se mudó hace relativamente poco con él: "Las cosas pueden ser un poco incómodas. Al principio parecía un buen plan, pero Shiloh ni siquiera conoce a Ines".

A pesar de este inconveniente, el actor parece decidido a que esto funcione: "Está encantado de que Shiloh se mude aquí, ¡y sabe que todo saldrá bien!" .