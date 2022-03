Andrew Garfield está disfrutando durante toda su gira de promoción para los Oscar hablando todo lo que se ha tenido que callar durante años sobre 'SpiderMan: Sin camino a casa'.

Después de mentir a todos sus amigos y al mundo entero sobre su participación en la película de Tom Holland, una vez los tres SpiderMan se revelaron en el film Garfield ha estado deseoso de contar muchos momentos y anécdotas que han vivido con este gran encuentro.

Además, recientemente desde Sony decidieron romper Internet revelando la foto que el mundo entero necesitaba ver: a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland recreando el famoso meme de tres SpiderMans señalándose unos a otros.

En su última aparición en el show de Jimmy Kimmel, Andrew ha contado muerto de la risa que ese meme fue prácticamente lo primero que hicieron al llegar.

"Tobey y yo llegamos al set. Nos pusieron los trajes, y dijeron, 'vamos a hacer rápidamente el meme...'", cuenta.

"Eso fue antes de que hubiéramos rodado nada. Nos tiraron ahí un poco a todos a un set y nos dijeron que nos señalásemos", añade entre risas.

"Creo que solo consiguieron una foto buena, porque el resto del tiempo estuvimos solo riendo e intentando no quedarnos mirando a la entrepierna de los otros y comparar los bultos", confiesa.

Aunque la espera fue larga, para los fans del Hombre Araña ha sido más que satisfactorio ver a los protagonistas de las tres sagas trabajando juntos en esta nueva era Marvel. Además, esta no fue la única anécdota con los trajes, pues Tom Holland también reveló que llegó a descubrir que uno de los SpiderMan llevaba un culo falso en el traje...

"Te daré un spoiler, y no te diré quién, pero uno de nosotros tiene un trasero falso en su traje", confesaba Holland a Seth Meyers. "Pueden averiguarlo por ustedes mismos".

"Recuerdo estar en el set como, '¡Guau! Oh, espera un minuto, no, eso no es real'", concluye misterioso.

Seguro que te interesa

Jamie Dornan cuenta cómo era vivir con Robert Pattinson y Andrew Garfield cuando llegaron a Hollywood sin nada