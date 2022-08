Después de las últimas acusaciones que está recibiendo Amber Heard tras el juicio contra Johnny Depp, la actriz de 'Aquaman' sigue siendo protagonista de los últimos escándalos del mundo hollywoodiense. Recientemente, han salido a la luz las supuestas fiestas de Heard con multimillonarios y también ha sido acusada de amenazar a Elon Musk con vídeos de sus fiestas sexuales para recibir apoyo económico del magnate.

Sin embargo, la actriz ha puesto tierra de por medio, y las últimas fotos han ubicado a la intérprete en Tel Aviv, Israel, junto a su hija, Oonagh Paige, y su íntima amiga Eve Barlow.

Barlow es la periodista que fue expulsada del juicio de Amber y Johnny Depp después de que la pillaran con su móvil intercambiando información de dentro de la corte, y ya llevaba unas semanas en Israel. Las fotos de Amber han corrido como la pólvora provocando que sus detractores comentaran que no se la ve tan "en la ruina" como se estaba informando, debido a su viaje.

Amber y Eve estuvieron disfrutando de un almuerzo y paseando con el carrito por librerías de la ciudad. De hecho, según Daily Mail, el propietario de una de las librerías en las que estuvieron, Halper's Book Store, dijo que le sorprendió ver cómo Amber había accedido a comprar un libro que relataba sus aventuras en la tienda.

Así lo quiso mostrar también el propietario en cuestión a través de un post en Facebook: "Amber Heard (lo poco que sabía de ella estaba influenciando de forma negativa por los medios de comunicación), fue la persona que estuvo por mi tienda el martes pasado durante casi una hora con su bebé y un par de amigos. Fue modesta, educada, amistosa y una curiosa cliente con unos altos gustos literarios".

"De hecho no tenía ni idea de que era ella hasta que presentó su tarjeta de crédito. Ella también es ahora la orgullosa dueña de mi libro, 'The Bibliomaniacs', y prometió enviarme sus opiniones sobre él".

Estas vacaciones por parte de Amber Heard con Eve Barlow se producen en medio de varias controversias entre su ex marido Johnny Depp y ella, sobre todo tras todas las pruebas filtradas del juicio que se publicaron hace unos días.

Después de que Amber perdiera el juicio, Barlow ha continuado en el punto de mira para aquellos que apoyan a Depp y que la siguen atacando. De esta forma, la periodista escribía en su cuenta personal de Twitter que se siente orgullosa de "defender siempre la verdad".

"Mi familia no ha sobrevivido generaciones tras generaciones al odio antisemita y expulsión para que los piratas adictos a Johnny Depp puedan acosarme hasta el punto de que la gente tenga miedo de relacionarse conmigo. Me he creado a mí misma, estoy orgullosa de defender siempre la verdad", afirmaba.

