El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha llegado a su ecuador, rodeado en cada sesión de polémicas declaraciones en lo que es el juicio más mediático de la década. En un principio, esta contienda legal se alargará seis semanas de las que ya se han cumplido tres. Durante este tiempo, han desfilado numerosos testigos y expertos que han tratado de arrojar luz a este caso.

Cabe recordar que el actor demanda por difamación a su exmujer por 50 millones de dólares. La defensa de Depp argumenta que su cliente fue perjudicado profesionalmente tras unas palabras de Heard, en un artículo del The Washington Post, en el que aseguraba haber sido víctima de "abuso doméstico". A consecuencia de ello, el intérprete fue despedido de varias productoras.

De esta manera, el enfrentamiento entre ambos arrancó el pasado 11 de abril con los abogados de la actriz acusando al artista de haberla agredido sexualmente con una botella. Unas acusaciones que los defensores de Johnny calificaron como "ficticias" para "impresionar a Hollywood".

Sin embargo, la que fuera la terapeuta de la pareja durante su matrimonio, aseguró que en su relación hubo "abuso mutuo". Junto a este testimonio, afirmó que vio "múltiples moratones" en la cara de Amber y que esta le confesó que pegaba a su exmarido.

Del mismo modo, por el juzgado también pasó el médico personal de Johnny Depp, quien señaló que la estrella trató de desintoxicarse durante su compromiso con la actriz. Estas palabras que contradijeron las de la abogada de Heard, la cual indicó que se convertía en un "monstruo" cuando consumía drogas. El propio actor señaló que su adicción se remontó a su adolescencia.

Junto a ello, este doctor se refirió al incidente del dedo del intérprete: "Había sangre por toda la casa". El relato de la defensa afirma que fue su exesposa quien se lo cortó al arrojarle una botella.

Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard | Gtres

Las declaraciones más destacadas de Johnny Depp

Tras estas primeras sesiones, Johnny Depp comenzó su testimonio y durante varios días se ha subido al estrado para repasar los hechos más importantes de su versión. Como no podía ser de otra manera, el protagonista de 'Piratas del Caribe' se declaró inocente de haber agredido a su exmujer: "No he golpeado a una mujer en mi vida". Asimismo, afirmó que emprendió acciones legales por la "responsabilidad de limpiar" su nombre y cuyo objetivo es que se "conozca la verdad".

No obstante, una de las mayores lacras a las que ha tenido que hacer frente ha sido los audios y mensajes filtrados que dijo en el pasado. El contenido de estos dejó en mal lugar a la estrella de 58 años, pues en el pasado manifestó su deseo de matar a Amber Heard, tal y como le contó a su hermana o a Paul Bettany: "¡Ahoguémosla antes de quemarla! Después follaré su cadáver quemado para asegurarme de que está muerta".

Depp no quiso excusarse, mostrándose "avergonzado", pero recordó que exageró y que todo se trataba de humor negro debido a su precario momento emocional. A su vez, en otros mensajes aseguraba que él mismo se cortó su dedo, algo que anteriormente comentó que dijo para defender a Amber Heard de las autoridades.

En las siguiente sesiones, Johnny comenzó a enumerar los episodios de malas conductas por parte de la que fue su esposa. Entre las más llamativas apuntó el momento "extraño y grotesco" al ver las heces que depositó Amber sobre su cama: "Solo podía reír". Este punto también lo confirmó su guardaespaldas, quien dijo que la actriz le confesó que la broma se le fue de las manos.

Algo más grave fue el testimonio que dio al rememorar las agresiones que sufrió en el rostro, con evidencia fotográfica incluida, que le propinó la estrella de 'Aquaman'. En adición, señaló que fue ella quien le quemó con un cigarro en la cara y no al contrario como dijo la intérprete.

Además, en el juicio se reveló que Amber habría amenazado a Depp con presentar una orden de alejamiento si este no continuaba dejándola vivir de manera gratuita en tres de sus áticos en Los Ángeles. Una conducta cuestionable que se une a la acusación del director de una fundación benéfica, asegurando que no recibió el dinero que le prometió Heard de su acuerdo millonario tras su divorcio, y en su lugar se lo pagó Elon Musk.

La actriz sufrió durante estos días a los testigos llamados a declarar por los abogados de su exmarido. Así, la propia Policía que acudió a su residencia al recibir un aviso de emergencia, dijo que no la identificaron como víctima de violencia doméstica. Estas acusaciones de mentir fueron de la mano a las de una marca de maquillaje que desveló que la actriz no pudo haber usado sus productos para taparse los moratones puesto que aún no los habían sacado a la venta.

Por todo ello, Johnny Depp se definió como "víctima de violencia doméstica".

Los trastornos psicológicos que sufren ambos, según especialistas

Por el estrado han desfilado doctores y psicólogos que han evaluado a las dos estrellas. Al actor, su médico le diagnosticó con "TDAH, bipolar tipo 1 o depresión".

Mientras que una doctora declaró que Amber Heard sufre de trastorno de personalidad límite e histriónica: "Puede ser egocéntrica y manipuladora" además de "tener mucha crueldad".

A Amber Heard le toca declarar en la segunda mitad del juicio

La intérprete de 36 años afronta la segunda mitad de esta batalla legal subida sobre el estrado. Ahora le toca a ella dar su versión y a sus abogados aportar pruebas. Sin embargo, no parece estar contando con tanto apoyo como su exmarido, por lo que no será tarea fácil cambiar el parecer de la opinión pública.

Para ello, ha tomado recientemente la drástica decisión de despedir a su equipo de Relaciones Públicas. Su primer día de declaración ha comenzado con las palabras de su psicóloga forense, quien ha asegurado que Johnny Depp le "metió los dedos en su vagina buscando cocaína".

Amber Heard en el juicio contra Amber Heard | Gtres

Las curiosidades del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Entre tanto papeleo y horas de vídeos y testimonios, el juicio ha dejado momentos curiosos como el detalle de Amber Heard copiando la vestimenta a Johnny Depp al día siguiente de cada sesión como parte de una especie de juego psicológico. O la risa del artista al ser nombrado su pene en el juzgado.

Pero todo ello ha quedado eclipsado por la aparición de un personaje secundario en esta historia que tiene que decir mucho. Y es que Elon Musk ha sido nombrado en varias ocasiones. El magnate mantuvo una relación amorosa con Amber Heard y, aunque en un primer momento iba a declarar, finalmente se echó atrás entre rumores e informaciones del juicio que le sitúan como amante de Heard durante su matrimonio, o incluso el que está financiando toda su batalla legal. Lo que sí se ha confirmado es que donó 500.000 dólares en su nombre a la organización benéfica que Amber prometió donar el dinero de su divorcio, cosa que no cumplió.

Por delante quedan otras tres semanas de juicio, que se pueden seguir a través de Court TV.

