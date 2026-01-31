El accidente de Jacob Elordi en la ducha que le llevó al hospital con quemaduras de segundo grado: "Me destrocé la espalda"

La promoción de Cumbres Borrascosas está dejando numerosos titulares por parte de sus dos protagonistas, Margot Robbie y Jacob Elordi.

Los actores han demostrado su química en las presentaciones de la cinta y en las entrevistas que han concedido, en las que, entre otras cosas, la actriz ha confesado lo mucho que se besan en la película o que se volvió codependiente de su coprotagonista.

Ahora, el actor ha contado una dolorosa anécdota que sufrió en sus carnes durante el rodaje de la adaptación de Emily Brontë y todo fue por culpa de una ducha.

En una entrevista con Esquire, el intérprete detalló cómo su rutina para ducharse era diferente en Cumbres Borrascosas y en Frankenstein, su anterior film.

Al interpretar el papel de la Criatura se sometía a 10 horas de maquillaje diarias, por lo que a veces no se molestaba en quitárselo todo al final del día. Sin embargo, como Heathcliff estaba "cubierto de sarna y suciedad", se levaba todo el cuerpo para "llegar fresco al día siguiente".

"Así que fui a limpiarme los pies, me incliné hacia atrás y mi espalda se quemó con el vaporizador y me puse de pie gritando;me destrocé la espalda", ha augurado.

Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas | Warner Bros.

El incidente ocurrió después de que la maquilladora estuviera diseñando cicatrices falsas en su espalda para una escena, así que fue muy oportuno.

"Si Daniel Day-Lewis estuviera interpretando a Heathcliff, habría entrado con cicatrices", le dijo su maquilladora según él, a lo que respondió "me voy a ir y me mutilaré el fin de semana para demostrarte que soy Heathcliff".

En la misma entrevista, la directora Emmerald Fennell comentó el susto que tuvo cuando el productor le llamó diciendo que "Jacob está en el hospital": "Obviamente pensé: '¡Dios mío, ha tenido un accidente de coche!', y luego me dijo: 'Se quemó la espalda en la ducha'".