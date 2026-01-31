Las reacciones a la muerte de Catherine O'Hara: Michael Keaton, Pedro Pascal, Seth Rogen y más se despiden de la actriz

Hollywood llora la pérdida de Catherine O'Hara, fallecida de forma inesperada a los 71 años tras una breve enfermedad.

Mientras aún se desconocen las causas de su muerte y se revelan nuevos datos, como que tuvo problemas para respirar antes de ser trasladada en estado grave al hospital, numerosas celebridades y compañeros de la actriz se han despedido de ella en redes sociales.

Catherine O'Hara en 2024 | Getty Images

Una de las primeras reacciones y quizás una de las más emotivas fue la de Macaulay Culkin, que la definió como su "mamá" tras conocerse en Solo en casa y lamentó no haber tenido más tiempo para estar con ella.

Pero el actor no ha sido el único y otros coprotagonistas icónicos de la intérprete canadiense han publicado mensaje en redes recordándola. Michael Keaton, compañero suyo en las dos entregas de Bitelchús, ha escrito que "ha sido mi esposa imaginaria, mi némesis imaginaria y mi verdadera amiga. Esto duele. ¡Cuánto la voy a extrañar!".

Otros actores de la cinta de Tim Burton como Alec Baldwin expresaron que "Catherine O'Hara fue una de las cómicas más talentosas del cine", mientras que Geena Davis dijo que estaba "desconsolada". El propio Burton escribió que la actriz les dio "luz" a todos y que fue "una parte especial de mi vida".

Seth Rogen, con el que coincidió en The Studio, su último papel, ha señalado que "realmente no sé qué decir... Le dije a O'Hara cuando la conocí por primera vez que pensé que era la persona más divertida que jamás había tenido el placer de ver en pantalla. Solo en casa fue la película que me hizo querer hacer películas. Llegar a trabajar con ella fue un verdadero honor. Ella era histérica, amable, intuitiva, generosa... Ella me hizo querer hacer nuestra serie lo suficientemente buena como para ser digna de su presencia en ella. Esto es simplemente devastador. Todos tenemos suerte de poder vivir en un mundo con ella dentro".

Pedro Pascal fue otro de sus últimos coprotagonistas durante la temporada 2 de The Last of Us y ha escrito en su Instagram que está "eternamente agradecido" de haberla conocida: "Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo, te mantendrá, siempre".

Por su parte, Dan Levy, hijo ficticio de O'Hara en Schitt's Creek, ha comento en sus redes que fue "un regalo haber podido bailar bajo el cálido resplandor de la brillantez de Catherine O'Hara durante todos esos años".

"Tras más de 50 años colaborando con mi padre, Catherine era parte de mi familia incluso antes de interpretar a la mía. Es difícil imaginar un mundo sin ella. Guardaré cada recuerdo divertido que tuve la suerte de crear con ella. Mi más sentido pésame a Bo, Matthew, Luke y a todos los miembros de su gran y hermosa familia", añadió el actor sobre O'Hara, amiga íntima de su familia gracias a su amistad con Eugene Levy .

Otros nombres como Michael Bublé, Lea Thompson, Brooke Shields, Neil Patrick Harris, Christina Ricci, Richard E. Grant, Chris Columbus, director de Solo en casa, Ron Howard o Paul Walter House, que la definía como "su Meryl Streep".