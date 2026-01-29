El actor y cantante Ray J asegura que le queda poco de vida a sus 45 años: "2027 es el final para mí"

Ray J, cantante y actor conocido desde niño por su aparición en Mars Attacks!, hermano de la artista Brandy y ex pareja de Kim Kardashian, ha vuelto a situarse en el centro de la atención pública tras revelar un grave problema de salud que lo llevó a ser hospitalizado recientemente.

En una reciente publicación en Instagram, Ray J ha confesado que estuvo cerca de morir y agradeció el apoyo recibido: "Estaba en el hospital. Mi corazón solo late como al 25%, pero mientras me mantenga concentrado y en el camino correcto, todo estará bien". "Gracias por todas sus oraciones", ha escrito.

Aunque reconoce que su salud sigue siendo "mala", el cantante ha querido mostrar gratitud hacia su entorno más cercano. "Gracias a mi madre, a mi hermana Brandy, a mi padre y a todos por ayudarme", ha añadido.

Después de confirmar que había sido hospitalizado recientemente por neumonía y problemas cardíacos, el artista ha seguido hablando de sus problemas de salud en un directo en redes sociales. En el, ha asegurado que su equipo médico le informó de que su esperanza de vida es limitada. "2027 es definitivamente el final para mí", afirma en el vídeo. Cuando un amigo ha cuestionado sus palabras, Ray J ha insistido: "¡Eso dijo el médico!".

Durante la retransmisión, el cantante ha señalado su pecho para describir el daño sufrido: "Me jodí el corazón en el lado derecho, justo aquí. Está como negro. Es como una pistola", explica, utilizando un tono crudo y sin filtros para relatar su diagnóstico.

Ray J atribuye directamente su estado de salud a años de excesos con drogas y alcohol. "La cagué. Pensé que podía con todo el alcohol, con todo el Adderall, con todas las drogas, pero no pude. Y eso redujo mi tiempo aquí", ha confesado. Según relata, en el momento más grave de su adicción llegó a beber "cuatro o cinco botellas al día" y a consumir "diez Addies" de una sola vez. "Pensaba: 'Soy indestructible'. Me lo tomé a broma. Cuídense mucho", advirtie.

En otro de los clips difundidos, Ray J asegura que, pese al pronóstico, se siente tranquilo porque ha dejado todo preparado para su familia. Explica que se ha asegurado de que su exesposa, Princess Love, y sus dos hijos estén protegidos económicamente. "Si quieren gastar todo el dinero, que lo gasten, pero yo hice mi parte", afirmó. También dejó instrucciones sobre su despedida: "Cuando todo termine, quémame, no me entierres", ha concluido.

No es la primera vez que Ray J afronta un episodio serio de neumonía. Anteriormente el artista ya buscó tratamiento médico por esta misma enfermedad durante la pandemia de COVID-19, en octubre de 2021. Ahora, sus declaraciones han generado una fuerte preocupación entre sus seguidores, que siguen atentos a cualquier actualización sobre su delicado estado de salud.