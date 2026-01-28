Ryan Reynolds ha roto su silencio sobre la filtración de mensajes privados suyos y de Blake Lively en el marco del caso judicial que la actriz mantiene contra Justin Baldoni, director de It Ends With Us. A través de su entorno, el intérprete ha dejado claro que no se arrepiente en absoluto de haberse implicado en el conflicto.

Una semana después de que salieran a la luz correos electrónicos y mensajes de texto privados, un representante de Reynolds se ha pronunciado en declaraciones a Puck News. Según el portavoz, la actitud del actor responde a una reacción natural ante la situación vivida por su esposa.

Ryan Reynolds y Blake Lively | Getty

"Sí, Ryan se involucró. ¿Qué esposo no apoyaría a su esposa y a la madre de sus hijos? Vio a su esposa luchar a diario contra el acoso sexual de forma privada y respetuosa, solo para sufrir represalias por ello", ha declarado el representante.

Lejos de distanciarse, Reynolds habría reforzado su apoyo a Lively. Según su entorno, el actor incluso considera que pudo haberse quedado corto en su reacción ante lo ocurrido: "En todo caso, Ryan siente que no estaba lo suficientemente enfadado".

Blake Lively, Ryan Reynolds y Justin Baldoni por separado en la premiere de It Ends With Us | Gtres/Cordon Press

El representante subraya que Reynolds mantiene una postura firme respecto a la seguridad en el entorno laboral. "Cree firmemente y defenderá el derecho fundamental a un lugar de trabajo seguro, libre de acoso y represalias para su esposa y para otras personas. Ahora y siempre", ha concluido.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado del proceso judicial, marcado por la aparición de múltiples conversaciones privadas que han intensificado la polémica en torno a It Ends With Us y han colocado a Reynolds en el centro del debate por su implicación personal en la defensa de Lively.