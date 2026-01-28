TRAS LA FILTRACIÓN DE MENSAJES PRIVADOS
Ryan Reynolds se defiende por implicarse en el caso de Blake Lively contra Justin Baldoni: "Vio a su esposa luchar contra el acoso sexual"
Ryan Reynolds ha respaldado públicamente a su mujer Blake Lively tras la revelación de mensajes privados incluidos en el proceso judicial por It Ends With Us contra Justin Baldoni.
Ryan Reynolds ha roto su silencio sobre la filtración de mensajes privados suyos y de Blake Lively en el marco del caso judicial que la actriz mantiene contra Justin Baldoni, director de It Ends With Us. A través de su entorno, el intérprete ha dejado claro que no se arrepiente en absoluto de haberse implicado en el conflicto.
Una semana después de que salieran a la luz correos electrónicos y mensajes de texto privados, un representante de Reynolds se ha pronunciado en declaraciones a Puck News. Según el portavoz, la actitud del actor responde a una reacción natural ante la situación vivida por su esposa.
"Sí, Ryan se involucró. ¿Qué esposo no apoyaría a su esposa y a la madre de sus hijos? Vio a su esposa luchar a diario contra el acoso sexual de forma privada y respetuosa, solo para sufrir represalias por ello", ha declarado el representante.
Lejos de distanciarse, Reynolds habría reforzado su apoyo a Lively. Según su entorno, el actor incluso considera que pudo haberse quedado corto en su reacción ante lo ocurrido: "En todo caso, Ryan siente que no estaba lo suficientemente enfadado".
El representante subraya que Reynolds mantiene una postura firme respecto a la seguridad en el entorno laboral. "Cree firmemente y defenderá el derecho fundamental a un lugar de trabajo seguro, libre de acoso y represalias para su esposa y para otras personas. Ahora y siempre", ha concluido.
Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado del proceso judicial, marcado por la aparición de múltiples conversaciones privadas que han intensificado la polémica en torno a It Ends With Us y han colocado a Reynolds en el centro del debate por su implicación personal en la defensa de Lively.
