Catherine O'Hara tenía "problemas para respirar" y fue trasladada grave al hospital antes de morir

La actriz canadiense Catherine O'Hara ha fallecido de forma inesperada a los 71 años. Sobre la protagonista de Bitelchús no se conocía públicamente ninguna dolencia o problema de salud reciente al que estuviera enfrentándose. Sin embargo, su representante reveló en el anuncio de su muerte que la intérprete falleció a causa de una "breve enfermedad".

Catherine O'Hara | Getty Images

Poco a poco se están conociendo más detalles acerca de las circunstancias en las que se produjo su defunción y el Daily Mail ha revelado lo que se dijo en la llamada a emergencias la pasada madrugada.

La estrella de Solo en casa tenía "problemas para respirar" antes de que la llevaran al hospital de urgencia, según el audio obtenido por el tabloide británico.

Los servicios de emergencia acudieron a la casa de O'Hara en Brentwood, Los Ángeles, alrededor de las 5:00 a.m. del viernes 30 de enero.

En cuestión de horas, la icónica actriz fue declarada muerta en el hospital, aunque la causa de su fallecimiento aún no se ha revelado.

"A las 4:48 am respondimos a una solicitud de ayuda médica a esa dirección y transportamos a una mujer de aproximadamente 70 años en estado grave", ha señalado un portavoz del departamento de Bomberos de Los Ángeles al medio.

La última aparición pública de O'Hara fue en los Emmy en septiembre de 2025, y se esperaba que estuviera en los Globos de Oro del pasado 11 de enero, donde estaba nominada a Mejor Actriz de Reparto en Televisión por The Studio, pero no acudió.

Imagen de la actriz Catherine O'Hara | GTRES

De hecho, la temporada 2 de la serie de Seth Rogen tenía previsto empezar a rodar días antes de la muerte de O'Hara, en la que interpreta a Patty Leigh. Sin embargo, el cronograma fue "reelaborado para centrarse en escenas sin su personaje" mientras la actriz lidiaba con "asuntos personales", según The Sun.

"No era muy conocido que estuviera enfrentando con algún problema de salud o de importancia", dijo una fuente al medio el viernes.

Catherine O'Hara estaba casada con Bo Welch desde hacía más de 30 años y deja atrás a sus hijos Matthew, de 32 años, y Luke, de 29.