Daredevil Born Again corrige los grandes errores de su primera entrega en el tráiler de la temporada 2

Daredevil está considerada como una de las mejores series (si no la mejor) de Marvel. Una historia que se alejaba radicalmente del UCM de las grandes salas para llevar el género de superhéroes hacia nuevos horizontes narrativos en la pequeña pantalla.

Las tres temporadas de Netflix son impecables. Un universo oscuro y violento con el que se demostró que Marvel no solo se dirige a los más jóvenes. Fue un rotundo éxito tanto en crítica como en audiencia y, aún así, tuvo un abrupto final en 2018. Por aquel entonces, Disney+ hacía acto de presencia, y recuperó los derechos del Hombre sin miedo.

Daredevil: Born Again, temporada 2 | Marvel Studios

Tuvieron que pasar más de 5 años para volver a La Cocina del Infierno. Ahora bien, este regreso tuvo un sabor más que agridulce. Y es que si bien el elenco original volvía en Daredevil Born Again, en este nuevo nacimiento había muy poco del tono que conquistó al mundo en su día.

Inicialmente, la serie iba a tener capítulos autoconclusivos y se alejaba de todo lo que se había visto hasta el momento del personaje. Es decir, tomaron los elementos que la llevaron a la cima y los lanzaron desde lo alto de un edificio al más puro estilo Bullseye.

Cuando se dieron cuenta del error, era tarde. Las regrabaciones y las reescrituras de la temporada fueron una simple tirita que no podía cerrar una herida demasiado abierta. Afortunadamente, esto parece haber cambiado.

Daredevil Born Again, temporada 2 | Disney+

En el primer tráiler de la segunda temporada, se deja claro que la producción ha aprendido de su pasado para enmendar todo cuanto hacía falta corregir.

Wilson Fisk vuelve a ser el villano temible que apenas se vio en la temporada anterior. El personaje de Karen, completamente abandonado y sustituido por otro, cobra protagonismo. Incluso se puede ver al añorado Nelson que, por mucho que tenga pinta de flashback, hace aflorar las esperanzas de su regreso.

Nelson en Daredevil Born Again, temporada 2 | Disney+

La violencia vuelve a protagonizar la pieza promocional y, en lugar de esperar varios episodios hasta que Matt se vuelva a enfundar el traje, en esta ocasión parece llevarlo ya desde el principio (color negro incluido).

Todo ello sin dejar de lado, claro está, a la esperadísima Jessica Jones. La antiheroína tuvo su propia serie y hace tiempo que el público esperaba volver a verla en la nueva época del UCM.

Jessica Jones en Daredevil Born Again | Disney+

Daredevil Born Again volverá a Disney+ el próximo 24 de marzo.

Una nueva oportunidad para renacer, esta vez sí, y demostrar al mundo que todavía queda mucho que contar en el barrio más infernal de Nueva York.