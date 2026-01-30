Muere Catherine O'Hara, la inolvidable madre de Solo en casa, a los 71 años

Catherine O'Hara, una de las grandes figuras de la comedia en cine y televisión, ha muerto este viernes a los 71 años, tal y como han confirmado su representante a medios como People o Variety.

La actriz falleció este viernes 30 en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad, aunque por el momento no se han hecho públicos más detalles médicos sobre las causas exactas de su muerte .

La carrera de O'Hara comenzó a despuntar a finales de los 80 con títulos como ¡Jo, qué noche!, de Martin Scorsese, o Se acabó el pastel, junto a Jack Nicholson y Meryl Streep. Pero su salto definitivo fue de la mano de Tim Burton en Bitelchús, donde interpretó en 1988 a Delia Deetz, papel que retomó décadas después en la secuela estrenada en 2024.

Geena Davis y Catherine O'Hara en Bitelchús | Cordon Press

Dos años más tarde alcanzó la fama mundial como Kate McCallister, la madre de Kevin, en Solo en casa (1990) y Solo en casa 2 (1992). Gracias a este papel forjó una amistad con Macaulay Culkin hasta el día de su muerte, como se pudo ver en los últimos años públicamente.

Catherine O'Hara y Macaulay Culkin como Kate y Kevin McCallister en Solo en Casa | Cordon Press

Con los años se convirtió en una de las voces más reconocidas en el cine de animación y participó en cintas como Hermano oso, Monster House, Frankenweenie o Wild Robot.

En televisión también destacó como Moira Rose en Schitt's Creek, personaje por el que recibió el Emmy a Mejor Actriz Principal de Comedia, el Globo de Oro o el SAG, entre otros reconocimientos.

Catherine O'Hara y Noah Reid en Schitt's Creek | Gtres

Sus últimos papeles fueron en dos de las series más alabadas de lo que llevamos de década como The Last of Us y The Studio.

Catherine O'Hara estaba casada con el diseñador de producción Bo Welch, a quien conoció durante el rodaje de Bitelchús, y tenía dos hijos.