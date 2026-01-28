Alexis Ortega, reconocido actor de doblaje en México, ha fallecido a los 38 años, una noticia que ha conmocionado a la comunidad del doblaje y a los seguidores del Universo Marvel. Por el momento, no se ha hecho pública la causa de su muerte, según informa TMZ.

Ortega era especialmente conocido por ser la voz en español latino de SpiderMan en varias producciones del Universo Cinematográfico de Marvel. Su trabajo más destacado llegó con SpiderMan: Homecoming, donde dobló al personaje interpretado en versión original por Tom Holland.

Antes de ese proyecto, Ortega ya había prestado su voz a SpiderMan en Capitán América: Civil War, y volvió a hacerlo en Avengers: Infinity War, consolidándose como una de las voces más reconocibles del personaje para el público latinoamericano.

Más allá de Marvel, su carrera incluyó otros trabajos destacados en grandes producciones internacionales. Entre ellos figuran Rogue One: A Star Wars Story, Buscando a Dory y Big Hero 6, demostrando una notable versatilidad dentro del doblaje.

Alexis Ortega nació el 31 de agosto de 1987 en México. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, numerosos fans han comenzado a rendirle homenaje en redes sociales, recordando su talento y la importancia de su voz para toda una generación que creció escuchándolo dar vida a algunos de los personajes más icónicos del cine.