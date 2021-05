El primer tráiler de la reunión de 'Friends' es mucho mejor de lo que esperabas

'Friends' acababa el 6 de mayo de 2004 tras 10 temporadas que hicieron historia de la televisión. A lo largo de estos 17 años que han pasado desde su final la sitcom se ha convertido en un fenómeno intergeneracional ya que su éxito ha llegado a muchos jóvenes que todavía no habían nacido cuando terminó.

Ahora, todos sus protagonistas se vuelven a juntar en 'Friends: The Reunion', un especial llamado 'The one' donde volveremos a ver a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer juntos recordando algunos de los momentos más emblemáticos de la serie.

El primer tráiler de este episodio especial ya se ha publicado y no puede ser mejor. Así, vemos a los actores en varios escenarios. Primero en el famoso salón de la casa de Monica y después aparecen junto a James Corden en un plató con público en el que podemos ver una recreación de la famosa fuente de su cabecera y el famoso sofá del café Central Perk.

El especial no tiene guión para ninguno de los actores quienes además estarán acompañados por muchos otros invitados, desde famosos como Justin Bieber, David Beckham o Lady Gaga hasta otros actores de la serie como Maggie Wheeler quien encarnó a la inolvidable Janice.

El próximo 27 de mayo es la fecha elegida por HBO Max para estrenar este momento tan esperado que se ha retraso mucho más de lo que se pensaba inicialmente por la complicada situación que la industria de Hollywood ha sufrido por la pandemia del coronavirus.

