Después de muchos problemas de agenda y retrasos, la esperada reunión de 'Friends' por fin es una realidad y hace unas semanas que confirmaron que ya se había rodado el especial.

Aunque aún no hay una fecha confirmada de estreno, las redes oficiales de HBO Max aseguran que "está llegando" y sabemos que contará con todas sus estrellas principales: Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

Además, habrá más de una sorpresa, como la rumoreada aparición de Justin Bieber, y el protagonismo de la mítica fuente de la cabecera de la serie donde parecen haber rodado parte del especial.

Courteney Cox se ha pronunciado sobre la experiencia en el programa de Ellen DeGeneres asegurando que ha sido muy emotivo, y con una anécdota con su característico humor.

"Fue tan increíble, tan emotivo. Es una reunión sin guion, y pudimos estar en el Estudio 24 todos juntos por primera vez en, se me olvida cuántos años. ¿15 años? ¿17 años?", pregunta.

"Fue genial. Fue muy divertido. Tuvimos muchas sorpresas especiales... fue fantástico, de verdad", adelanta, poniendo el hype por las nubes. Matthew Perry ya compartió la primera foto del reencuentro como puedes ver en el vídeo de arriba.

La grabación en la fuente no fue tan divertida

"Definitivamente no fue mi idea", reconoce provocando la risa del público al recordar los títulos de crédito. "Estuvimos en esa fuente durante muucho tiempo. No sé quién, alguien pensó que eso sería muy divertido. Y te diré lo que pasa, no es divertido estar bailando en una fuente durante horas y horas", confiesa.

"Recuerdo a Matthew Perry diciendo en un momento, y aún no nos conocíamos muy bien, pero recuerdo ese momento, y fue tan Matthew, en el que se puso en plan: 'No puedo recordar un tiempo en mi vida en el que no estuviera en esta fuente'", revela mientras los fans rompen a reír de nuevo.

"Literalmente, estábamos como, '¿cuánto más vamos a fingir que nos encanta bailar en el agua?'. Fue divertido, pero realmente no", asegura.

