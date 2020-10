"Lo odié de verdad": Lisa Kudrow confiesa por qué detestaba la fama que consiguió con 'Friends'

Lisa Kudrow saltó a la fama gracias a la exitosa sitcom 'Friends' que duró 10 temporadas. Ella interpretaba a Phoebe Buffay, uno de los personajes más queridos y aclamados por los espectadores.

La fama de los protagonistas de la serie de multiplicó por mil con el éxito de la serie, y siguen siendo inmediatamente reconocibles, pero ahora la actriz ha confesado que odiaba ese papel: "Ser una celebrity es completamente diferente a ser un actor", desvelaba a la revista Candis.

"Es bastante fácil ser una celebrity, simplemente te presentas en las fiestas, estás en los lugares adecuados y publicas fotografías tuyas en revistas, es fácil. Es mucho más fácil que sentirse satisfecho como actor. Trabajar en tu actuación y encontrar papeles que sean interesantes es lo que realmente es difícil", exponía la actriz.

"Cuando 'Friends' despegó por primera vez, pensé que mi trabajo era ser una celebrity y comencé a pensar, 'Hmmm, ¿debería ir a esta fiesta o a aquella? ¿Debería irme ahora o esperar unos minutos más?' Y lo probé y lo odié, de verdad, lo odié".

"Y luego me di cuenta de que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Podría seguir siendo actriz sin ser una celebrity. Aún podía conseguir los trabajos que quería y hacer los papeles que quería interpretar y también podía llevar a mi hijo a la escuela y regresar a casa por las noches para cenar con mi esposo", concluyó Lisa. Y aunque algunos de sus compañeros sí que siguieron ese camino, ella ha estado alejada de la vida social en Hollywood, mucho más aliviada por desempeñar solo su papel como actriz y no como personaje famoso.

