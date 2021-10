Michel Brown recula y revela que no pierde la esperanza de que Franco esté en 'Pasión de Gavilanes 2'

Después de 18 años el regreso de 'Pasión de Gavilanes' es una realidad y el próximo años volveremos a disfrutar de los personajes que nos cautivaron hace 18 años con nuevas intrigas, amores y tragedias.

En el vídeo del primer adelanto aparecen cinco de los seis protagonistas originales: Danna García (Norma Elizondo) quien abraza emocionada a Mario para, a continuación, aparecer Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes), Natasha Klauss (Sarita Elizondo) y Paola Rey (Jimena Elizondo).

Pero la gran ausencia ha sido la de Michel Borwn quien ya afirmó meses antes que no iba a estar en el regreso de 'Pasión de Gavilanes' como puedes ver aquí.

Pero ahora, el actor ha acudido al programa de Telemundo 'Hoy Día' para hablar sobre el estreno de su serie 'Parot' en Estados Unidos. Durante la entrevista la presentadora Adamari López le dijo sobre 'Pasión de Gavilanes 2': "Vimos a varios de los actores y tú fuiste el único que me faltó, entonces no quería dejar de preguntarte".

A lo que él respondió sobre su participación: "Todavía no se sabe nada". Unas declaraciones que sorprenden ya que él había asegurado que no estaría.

"Voy a estar rodando una serie, pero... Mí no habla inglés", sigue diciendo. Sin, duda unas palabras con las que devuelve la esperanza a los fans de Franco Reyes aunque no es nada seguro.

En agosto Brown ofreció una entrevista a Radio Mitre donde decía que uno de los motivos por los que no podía estar se debía a que estaba trabajando en otro proyecto: "Quieren arrancar en noviembre o diciembre y yo voy a estar en otro proyecto. No voy a poder estar, pero creo que gran parte del elenco sí está. Leí una pequeña sinopsis y la historia se oye increíble. No me cabe duda de que va a ser un golazo y una gran experiencia".

La nueva trama de 'Pasión de Gavilanes 2'

Además de los actores que ya conocemos la telenovela incorpora a su reparto nuevos rostros que serán claves en la trama. Pero, concretamente hay tres intérpretes, que serán muy importantes, los hijos de Norma y Juan.

La pareja de 'Pasión de Gavilanes' tiene 3 hijos en la actualidad que serán interpretados por los actores Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo.

Casualmente, vuelven a ser tres los protagonistas como ya lo fueron los tres hermanos Reyes en la primera temporada de la serie. Además, los actores guardan un parecido bastante similar a Juan, Óscar y Franco Reyes.

De hecho, la trama inicial parece ser que versará sobre ellos cuando muere uno de los profesores del instituto al que asisten los jóvenes en el que se verán involucrados de alguna manera. Una tragedia que sacude a la familia y desencadena una serie de sucesos que pondrán a prueba a todos.

