Michel Brown confirma que estará en 'Pasión de Gavilanes 2' como Franco Reyes: "Una participación especial"

Ahora sí, por fin Michel Brown ha confirmado que finalmente estará en 'Pasión de Gavilanes 2' donde volverá a meterse en la piel de Franco Reyes casi 20 años después.

Desde que se estrenara el primer adelanto las especulaciones no han cesado sobre si Michel Brown regresaría o no a la telenovela. Primero fue el mismo actor quien dijo que no podía estar pero, después, reculó y dejó una puerta abierta a su incorporación.

Hace unos días provocaba que el hype aumentase aún más tras publicar un post en Instagram con una foto de sombrero de Franco donde decía :"Encontré algo que tenía guardado hace 18 años, algo a lo que le tengo mucho cariño y que fue parte de una gran historia. Esta semana les cuento lo que haremos con el!!".

Dicho y hecho, ahora el argentino ha publicado un vídeo en Instagram donde comenta que lo veremos de nuevo en 'Pasión de Gavilanes' y da algunos detalles de su participación:

"Hola a todos paso por aquí para dejarles un mensajito, como ya saben no podía participar en la segunda temporada de 'Pasión de Gavilanes' porque voy a estar rodando una serie que se cruza junto en el mismo tiempo. Pero, bueno, en base a la infinidad de mensajes que leímos de todos ustedes con muchísimo cariño logramos sentarnos con Telemundo y encontrar un hueco para hacer una participación especial en esta serie que ya leí muchos de los capítulos y que está impecablemente bien escrita y filmada", empieza diciendo.

"Así que quería comunicarles que muy pronto voy a estar de nuevo junto a mis compañeros que no veo hace 18 años o que no trabajamos juntos hace 18 años, porque a muchos si me los he encontrado en el camino, y decirles que nos vamos a volver a ver en la segunda temporada. Les mando un besos enorme a todos y comunicarles que muy prontito empezamos el rodaje. Así que nos veremos nuevamente por Telemundo. Un besote enorme a todos y muchísimas gracias".

La emoción de sus compañeras de 'Pasión de Gavilanes' ante el regreso de Michel Brown

Tras publicar el post en Instagram sus tres co-protagonistas femeninas han querido expresar su emoción por volver a ver a Michel Brown en la ficción. Así, Natasha Klauss (Sarita Elizondo), su amor en al serie, le ha dicho: "Te amo".

Paola Rey (Jimena Elizondo) le decía: "¡Que emoción! Pronto nos vemos". Mientras que la que más se ha extendido ha sido Danna García (Norma Elizondo) quien escribe: "Mitch no sabes que alegría tengo!!!! Yeiiii , Es un sueño tenerte y compartir esta experiencia juntos. En hora buena mi Brownish".

