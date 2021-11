'Pasión de Gavilanes 2': El vídeo de Michel Brown con Juan Alfonso Baptista que revelaría el regreso de Franco Reyes

Telemundo publicaba hace unas semanas el primer adelanto de la temporada 2 de 'Pasión de Gavilanes' revolucionando a todos los fans de la telenovela. En el vídeo aparecen Mario Cimarro (Juan Reyes), Danna García (Norma Elizondo), Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes), Natasha Klauss (Sarita Elizondo) y Paola Rey (Jimena Elizondo). Sin embargo, no pasaron desapercibida la ausencia de Michel Brown, el hermano menor de los hermanos Reyes, que no estaba junto al elenco.

En un momento dado Michel ofreció una entrevista a Fórmula TV donde confirmaba que había decidido no estar en el regreso: "He decidido no estar en la nueva temporada de 'Pasión de Gavilanes'; fue un proyecto muy exitoso pero las cosas hay que dejarlas volar. Tiene mucho riesgo".

"Respeto que mis compañeros si se montan en ese bus; la experiencia para ellos va a ser increíble", continuaba. En otra entrevista con Hoy Día el actor había indicado que su ausencia sería debida a otros compromisos laborales:

"Estamos viendo qué se puede hacer porque me encantaría poder estar y ver a tantos amigos. El problema ha sido de agenda. Yo ya me había comprometido con las fechas que Telemundo había fijado para comenzar a grabar. Estaría más que feliz de volver a interpretar a Franco Reyes", comentaba la estrella.

Aunque en esta misma entrevista el argentino no fue tan contundente ante la posibilidad de no volver a la ficción dejando la puerta abierta a su incorporación: "Todavía no se sabe nada", decía. "Voy a estar rodando una serie, pero... Mí no habla inglés".

'Pasión de Gavilanes 2': Mario Cimarro, Danna García, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Paola Rey | Telemundo

Unas palabras que ahora cobran sentido tras el vídeo que Brown ha publicado en Instagram Stories donde aparece junto al actor Juan Alfonso Baptista, el actor que hace de su hermano Óscar Reyes en la ficción. Parece que ambos se encuentran con el elenco grabando la temporada 2 de 'Pasión de Gavilanes'. Puedes ver el vídeo arriba de la noticia.

Michel aparece andando en la Villa de Leyva cuando le preguntan: "Oiga, ¿La calle Cienfuegos?", a lo que responde: "A la izquierda, buenas noches". En la Villa de Leyva se encuentra uno de los escenarios donde ruedan la telenovela, de modo que este vídeo podría revelar que Brown sí que aparecerá en el regreso.

Por lo tanto, los amantes de 'Pasión de Gavilanes' pueden quedarse tranquilos ya que esta bonita reunión de hermanos finalmente podría producirse con el reparto original al completo.

