'Staycation': Romantiza quedarte en casa en verano

Llegan las altas temperaturas, empieza la temporada de verano y, en el trabajo, nos dan nuestras respectivas vacaciones para disfrutar de más tiempo con la familia, los amigos e intentar descansar y recargar pilas para la vuelta. Algunos cogen un avión y vuelan a otro continente o a otros países, otros terminan pasando unos días en su habitual destino veraniego, el pueblo donde la familia se ha criado.

Son muchas las opciones que las familias españolas barajan durante el año para preparar sus días de descanso. Sin embargo, en los últimos años se ha popularizado una tendencia cada vez más notable, a causa del actual incremento de precios derivado de la pandemia del COVID-19. Se trata de una filosofía que recibe el nombre de 'Staycation' o lo que es lo mismo, quedarse en casa durante el verano.

Quedarse en casa en vacaciones: La tendencia del 'Staycation'

'Staycation' es una palabra que surge de la combinación del verbo inglés 'stay' (quedarse) y 'vacation' (vacaciones) y que utilizamos para referirnos al periodo estival en el que las familias deciden quedarse en casa o moverse a algún lugar cercano, en lugar de viajar a lugares lejanos durante las vacaciones. Fue The Washington Post quien bautizó el concepto en el año 2005. No obstante, no se trata de una tendencia que ocurre sin ninguna razón, ya que existen varios motivos para que las familias escojan esta opción.

Desde el tiempo, la comodidad o el temor a volar, hasta la razón más obvia: la falta de presupuesto. El dinero es el factor más relevante para preferir quedarse en casa en vez de viajar a la otra punta del mundo. Sin embargo, no solo se quedan en casa los que no tienen presupuesto, muchos otros deciden dejar para después el disfrute vacacional viajando a sus ansiados destinos en otras épocas del año y no hacerlo durante el mes de agosto.

Desde el ámbito económico es lógico tomar dicha decisión ante innumerables motivos como la inflación, pues este año han incrementado considerablemente los precios de hoteles y alojamientos. Aun así, otros deciden hacerlo para esquivar la masificación turística, pues verano es la época en la que más gente decide viajar a nivel mundial. Según The Washington Post, los propios estadounidenses señalan su hogar como el destino vacacional más solicitado tras la playa, con un 28%.

Los beneficios de quedarse en casa en vacaciones

Sin duda alguna, cada vez hay más adeptos a esta tendencia. Para descansar, relajarse y recargar pilas para la vuelta al trabajo, no es necesario realizar grandes viajes, lo mejor es alejarse del estrés de los aeropuertos. Por parte de los psicólogos, unas vacaciones no deben comportar obligatoriamente salir a algún lugar, sino que se trata de tomarse un tiempo de descanso y relajación.

Da igual fuera o en casa, es algo que se puede lograr descansando en el sofá del salón o en la hamaca de cualquier playa abarrotada de la costa española. Además, la decisión de no tomar un avión o no irse a algún lugar lejano también ayuda a la economía nacional, pues es algo que acaba potenciando el turismo local.