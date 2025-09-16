¿Quieres volver a usar tus bikinis y bañadores el próximo verano? Así debes guardarlos para que no se estropeen

Lo primero que debes hacer antes de guardar tus bikinis y bañadores es darles un último lavado, preferiblemente a mano en un bol con agua fría, sal y un chorrito de vinagre blanco o de manzana. Esto neutralizará los restos de cloro, el elemento causante de estropear las fibras de las prendas.

Desata todos los nudos para que las cuerdas no queden con esa forma de pliegues, causando que el tejido se deteriore. Si los vas a lavar en la lavadora, no añadas suavizante y utiliza una bolsa de red, que prevendrá de posibles daños y enganchones.

Bikini tendido | Freepik

Una vez limpios, déjalos secar al aire libre y a la sombra, pues la exposición prolongada al sol podría afectar al tono y elasticidad de la tela. Lo recomendado es tenderlos del revés, te ayudará a preservar el color original.

Como último paso, guárdalos en una bolsa hermética y sin apretujarlos, para evitar que se formen arrugas indeseadas. El objetivo principal es mantener su forma intacta y alejar el tejido del polvo, pero si no tienes una así, valdrá con una pequeña bolsa de plástico.

Bikini azul tendido | Freepik

Tomando estas precauciones, tus bikinis y bañadores durarán mucho más tiempo sin desintegrarse, por lo que tener que renovarlos ya solo será una excusa para ir a la última moda.